ODBIJAJU DIJALOG, NEĆE NA RAZGOVOR: Prva reakcija blokadera na Vučićev poziv na debatu pred svim kamerama

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

22. 08. 2025. u 13:20

STIGLA je prva reakcija studenata-blokadera na ponudu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji im je ponudio razgovor i debatu pred svim kamerama, u kojoj poručuju da neće duel i neće da razgovaraju.

Foto: Profimedia

- Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo - navodi se na društvenoj mreži Iks sa profila "Pravni u blokadi".

Foto: Printskrin

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta. 

- Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem. Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama - poručio je Vučić.

