Politika

NEKOLICINA USTAŠKE MLADEŽI ZVIŽDALA DODIKU NA UTAKMICI: Podržavaju Piculu i ukidanje Republike Srpske, mrze sve što je srpsko!

В. Н.

22. 08. 2025. u 11:49

SINOĆ je na utakmici u Beogradskoj areni između Srbije i Slovenije, nekolicina ustaške mladeži zviždala predsedniku Miloradu Dodiku.

НЕКОЛИЦИНА УСТАШКЕ МЛАДЕЖИ ЗВИЖДАЛА ДОДИКУ НА УТАКМИЦИ: Подржавају Пицулу и укидање Републике Српске, мрзе све што је српско!

Foto: X Printscreen

Ista ona ustaška mladež, koja se dodvoravala Piculi i Bartulici, najgorim ustašama koji su ubijali i progonili Srbe i još se time hvale na društvenim mrežama.

U trenutku kad svi stranci hoće da sruše Republiku Srpsku, ustaška mladež zviždi predsedniku Dodiku na utakmici Srbije.

I to ne cela sala, već nekolicina njih, grupa od 3 do 4 hiljade ljudi.

Očigledno da ustaška mladež podržava ukidanje Republike Srpske. Oni bi pucali na braću preko Drine, pucali bi na naš narod.

Mrze sve što je srpsko.

