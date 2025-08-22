NEKOLICINA USTAŠKE MLADEŽI ZVIŽDALA DODIKU NA UTAKMICI: Podržavaju Piculu i ukidanje Republike Srpske, mrze sve što je srpsko!

SINOĆ je na utakmici u Beogradskoj areni između Srbije i Slovenije, nekolicina ustaške mladeži zviždala predsedniku Miloradu Dodiku.

Foto: X Printscreen

Ista ona ustaška mladež, koja se dodvoravala Piculi i Bartulici, najgorim ustašama koji su ubijali i progonili Srbe i još se time hvale na društvenim mrežama.

U trenutku kad svi stranci hoće da sruše Republiku Srpsku, ustaška mladež zviždi predsedniku Dodiku na utakmici Srbije.

I to ne cela sala, već nekolicina njih, grupa od 3 do 4 hiljade ljudi.

Očigledno da ustaška mladež podržava ukidanje Republike Srpske. Oni bi pucali na braću preko Drine, pucali bi na naš narod.

Mrze sve što je srpsko.