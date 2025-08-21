VUČIĆ SE SASTAO SA BOCAN-HARČENKOM: Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje, posebno u svetlu susreta na najvišem nivou, između rukovodstava dveju zemalja koji bi trebalo da se dogodi u najkraćem periodu.

Naglasio sam da ostajemo posvećeni razvijanju prijateljskih odnosa sa Rusijom, uz jasnu odlučnost da čuvamo mir i političku stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini", napisano je u opisu fotografije susreta, objavljenoj na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.