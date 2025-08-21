Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA BOCAN-HARČENKOM: Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje

В.Н.

21. 08. 2025. u 14:43

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА БОЦАН-ХАРЧЕНКОМ: Разматрали смо све теме од интереса за обе земље

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

"Razmatrali smo sve teme od interesa za obe zemlje, posebno u svetlu susreta na najvišem nivou, između rukovodstava dveju zemalja koji bi trebalo da se dogodi u najkraćem periodu.

Naglasio sam da ostajemo posvećeni razvijanju prijateljskih odnosa sa Rusijom, uz jasnu odlučnost da čuvamo mir i političku stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini", napisano je u opisu fotografije susreta, objavljenoj na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PUNIH 27 GODINA NI TRAGA O ĐURI I RANKU: Na mestu gde su poslednji put viđeni obeležena godišnjica otmice dvojice novinara Radio Prištine
Politika

0 0

PUNIH 27 GODINA NI TRAGA O ĐURI I RANKU: Na mestu gde su poslednji put viđeni obeležena godišnjica otmice dvojice novinara Radio Prištine

TOG 21. avgusta 1998 godine Đuro Slavuj i Ranko Perenić novinari Radio Prištine, krenuli su put Orahovca. Planirali su da urade reportažu o kidnapovanim monasima manastira Zočište, a koji su oslobođeni posredstovom međunarodnog Crvenog krsta i vraćeni u manastir. Međutim, između Velike Hoče i Zočišta, oteti su i od tada im se gubi svaki trag.

21. 08. 2025. u 15:34

TAČIJU SVEDOK MRTVA OLBRAJTOVA: Odbrana bivšeg lidera OVK traži i iskaze troje pokojnika
Politika

0 0

TAČIJU "SVEDOK" MRTVA OLBRAJTOVA: Odbrana bivšeg lidera OVK traži i iskaze troje pokojnika

ADVOKAT nekadašnjeg lidera terorističke OVK Hašima Tačija Pjer Rišar Prosper saopštio je da će svedočenja nekadašnje sekretarke SAD Medlin Olbrajt, ambasadora Ričarda Holbruka i senatora Roberta Dola biti korišćena u iznošenju odbrane. Ova američka trojka nije među živima pa će se, ako bude dozvoljeno, pred Specijalnim sudom u Hagu gde je Tači optužen za ratne zločine i protiv čovečnosti, koristiti ranije pisane izjave ovih albanskih lobista i protivnika Srba.

21. 08. 2025. u 14:01

KNJIŠKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE Brnabićeva: Blokaderi žele da institucije Srbije potpuno stave pod stranu kontrolu
Politika

0 6

"KNJIŠKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE" Brnabićeva: Blokaderi žele da institucije Srbije potpuno stave pod stranu kontrolu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ono što rade blokaderi i njihovi nalogodavci poslednjih devet meseci knjiški primer obojene revolucije, pokušaj nasilne smene vlasti, rušenja ustavnog poretka Srbije i kreiranja društveno kontrolisanog haosa, a zatim i izazivanja strane intervencije i potpune predaje suvereniteta zemlje u ruke stranaca.

21. 08. 2025. u 14:01

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu