SRBE, IPAK, LOVE, REČ ZAPADA NI PET PARA: Priština procesuira organizatore barikada 2022, bez obzira na garancije sila

NA slučaju Srba sa severa Kosova i Metohije još jednom se pokazalo da obećanja Zapada, bez obzira da li su usmena ili pretočena čak u zvanične dokumente, ne vrede ni pet para. Sve garancije koje su EU i zapadni centri moći davali da učesnici barikada u decembru 2022. godine neće biti progonjeni i procesuirani, pale su u vodu kada je sredinom juna ove godine osnovni sud u Prištini odobrio zahtev tzv. specijalnog tužilaštva za izdavanje domaće i međunarodne poternice protiv 11 Srba u okviru istrage u vezi sa postavljanjem zapreka na severu srpske pokrajine.

Foto: D.Z.

Prema rečima portparola tzv. specijalnog tužilaštva Arbnore Ljute, istraga obuhvata više od 50 ljudi, zbog "krivičnih dela ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, podsticanje na otpor i udruživanje radi protivustavnih aktivnosti". Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podnelo je u utorak zahtev osnovnom sudu u Prištini za izdavanje poternice i za bivšim predsednikom Srpske liste Goranom Rakićem zbog slučaju barikada na severu Kosmeta iz 2022. godine.

Ljuta je istakla da su već obavljeni razgovori sa sadašnjim liderom SL Zlatanom Elekom kao i sa poslanicima Slavkom i Igorom Simićem, a da se Rakić nije pojavio na saslušanju.

- Što se tiče razgovora sa G.R, on je bio tri puta pozvan, ali se nije pojavio, prvobitno opravdavajući svoje odsustvo zdravstvenim problemima, dok za druga dva poziva nije dao nikakvo obrazloženje - rekla je Ljuta.

Nove poternice i optužnice protiv Srba na Severu još jednom su podsetile na rečenicu koju je 28. decembra 2022. na sastanku sa državnim rukovodstvom Srbije u Raški izgovorio Aleksandar Filipović, bivši šef operative kosovske policije za region Sever.

- Ako sada uklonimo barikade loviće nas kao zečeve.

Na istom sastanku predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u "papirima imamo" da neće biti procesuiranja ljudi koji su bili na barikadama, uz to dodao je i izjavu Kfora o "nedopuštanju ulaska kosovskih snaga na Sever bez odobrenja srpskih gradonačelnika".

- Mi sada nedvosmisleno imamo na papiru napisano da ljudi sa barikada neće biti proganjani. Za ovu reč 'barikade' borili smo se celu noć da niko ko je bio na njima ne može da bude procesuiran, celu noć. Srbe niko ne sme da lovi kao zečeve iako bi to voleli - rekao je Vučić te noći u Raški dodajući da je "svaki dan mira koji kupimo - život i šansa više za budućnost".

Politikolog Ognjen Gogić kaže da smo obećanje o neprocesuiranju Srba koji su učestvovali na barikadama tada čuli samo od Vučića, te da niko sa Zapada nije potvrdio datu reč. On smatra da je to odmah moralo da se konkretizuje i postane pravni akt.

- To se nije uradilo tada, pa nije ni čudo što se sada ovo dešava. Niko nije ni mislio da će zapadne ambasade da se umešaju u tamošnji pravni postupak i da traže da obustave rad. Režim u Prištini je sačekao dovoljno dugo, da se to zaboravi i da počnu proces. Mi i dalje ne znamo šta je te noći obećano, moguće da je neko iz stranih ambasada to rekao kako bi odobrovoljio srpsku stranu da povuče barikade.

Naš sagovornik smatra da Kurtijev režim neće odustati od gonjenja Srba, bez obzira što je to teško dokazivo.

- Oni sada izvlače navodno neke ratne zločine od pre 25 godina, bez svedoka, pa neće ni da propuste ovo što je bilo pre dve i po godine, i što im je lakše da ustanove. Problem je što su posle barikada usledili ozbiljniji događaji poput Banjske i onda su dali legitimitet tim dešavanjima iz decembra 2022, koje su predstavili kao uvod u ono što se desilo u septembru 2023.