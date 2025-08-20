ŠEŠELJ O LETOVANJU: More je mučenje, planine su najzdravije

SVAKI pravi srpski patriota letuje u Srbiji, kaže predsednik SRS Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Hepi TV

- Ima mnogo lepih sela, jezera, reka, bazena, akva-parkova, planina... Planine su najzdravije tokom leta - rekao je Šešelj.

Kaže da je letovanje na moru mučenje.

- Odeš na Jadransko more i prvo te u plićaku sačekaju izmeti - izjavio je dr Šešelj za Informer TV.

Dodao je da je lepo letovati u Srbiji "dok ne vratimo srpsko more".