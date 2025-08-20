ŠEŠELJ O LETOVANJU: More je mučenje, planine su najzdravije
SVAKI pravi srpski patriota letuje u Srbiji, kaže predsednik SRS Vojislav Šešelj.
- Ima mnogo lepih sela, jezera, reka, bazena, akva-parkova, planina... Planine su najzdravije tokom leta - rekao je Šešelj.
Kaže da je letovanje na moru mučenje.
- Odeš na Jadransko more i prvo te u plićaku sačekaju izmeti - izjavio je dr Šešelj za Informer TV.
Dodao je da je lepo letovati u Srbiji "dok ne vratimo srpsko more".
Preporučujemo
DA ČOVEK GLEDA U ČUDU... Šešelj pre više od 20 godina predvideo šta će se dešavati do danas (VIDEO)
19. 08. 2025. u 19:25 >> 00:10
ŠEŠELj O PROPASTI BLOKADERA: Na kraju ostaje samo drogirana fukara
17. 08. 2025. u 22:52
BLOKADERI TERORISTI NAPALI PROSTORIJE SRS: Šešelj preti osvetom - Država će uraditi svoj posao, a ja svoj
16. 08. 2025. u 21:06 >> 21:12
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)