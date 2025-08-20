BAJKERI U KIKINDI USTALI PROTIV BLOKADA! I oni izašli na ulice (VIDEO)

I BAJKERI su u Kikindi ustali protiv blokada!

Foto: Novosti

Oni su večeras izašli na ulice sa velikim brojem građana Kikinde, kako bi pokazali da im je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu.

Pogledajte atmosferu sa ulica Kikinde:

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.