"BRANIĆEMO SRBIJU OD SVAKOG ZLA KOJE JOJ PRETI" Ministarka Mesarović provela veče sa građanima ispred Skupštine (FOTO)

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sinoć je provela vreme sa građanima ispred Narodne skupštine Srbije.

Foto: Novosti

- Uvek sa našim narodom, sa svima koji žele dobro našoj otadžbini! Najjači smo kad smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema našoj otadžbini Srbiji! I to je poruka koju večeras šaljemo ispred Narodne skupštine. Mirno i dostojanstveno pokazujemo da želimo da naša Srbija i dalje napreduje, na dobrobit svih njenih građana. Branićemo je od svakog zla koje joj preti, od svih onih koji pokušavaju da nas podele i da izazovu bratubilački rat, od onih koji bi opet da kradu narodne pare i da nas vrate u vreme haosa i beznađa - naglasila je Mesarović.

Ministarka je istakla snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, uz poruku da će Srbija nastaviti da ide putem jedinstva, snage i napretka.

- Pobediće pristojna Srbija! Živela Srbija - napisala je potpredsednica Vlade na Instagramu.