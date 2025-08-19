Politika

"BRANIĆEMO SRBIJU OD SVAKOG ZLA KOJE JOJ PRETI" Ministarka Mesarović provela veče sa građanima ispred Skupštine (FOTO)

В. Н.

19. 08. 2025. u 10:17

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sinoć je provela vreme sa građanima ispred Narodne skupštine Srbije.

БРАНИЋЕМО СРБИЈУ ОД СВАКОГ ЗЛА КОЈЕ ЈОЈ ПРЕТИ Министарка Месаровић провела вече са грађанима испред Скупштине (ФОТО)

Foto: Novosti

- Uvek sa našim narodom, sa svima koji žele dobro našoj otadžbini! Najjači smo kad smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema našoj otadžbini Srbiji! I to je poruka koju večeras šaljemo ispred Narodne skupštine. Mirno i dostojanstveno pokazujemo da želimo da naša Srbija i dalje napreduje, na dobrobit svih njenih građana. Branićemo je od svakog zla koje joj preti, od svih onih koji pokušavaju da nas podele i da izazovu bratubilački rat, od onih koji bi opet da kradu narodne pare i da nas vrate u vreme haosa i beznađa - naglasila je Mesarović.

Ministarka je istakla snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, uz poruku da će Srbija nastaviti da ide putem jedinstva, snage i napretka.

- Pobediće pristojna Srbija! Živela Srbija - napisala je potpredsednica Vlade na Instagramu.

