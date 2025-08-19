"BRANIĆEMO SRBIJU OD SVAKOG ZLA KOJE JOJ PRETI" Ministarka Mesarović provela veče sa građanima ispred Skupštine (FOTO)
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sinoć je provela vreme sa građanima ispred Narodne skupštine Srbije.
- Uvek sa našim narodom, sa svima koji žele dobro našoj otadžbini! Najjači smo kad smo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema našoj otadžbini Srbiji! I to je poruka koju večeras šaljemo ispred Narodne skupštine. Mirno i dostojanstveno pokazujemo da želimo da naša Srbija i dalje napreduje, na dobrobit svih njenih građana. Branićemo je od svakog zla koje joj preti, od svih onih koji pokušavaju da nas podele i da izazovu bratubilački rat, od onih koji bi opet da kradu narodne pare i da nas vrate u vreme haosa i beznađa - naglasila je Mesarović.
Ministarka je istakla snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, uz poruku da će Srbija nastaviti da ide putem jedinstva, snage i napretka.
- Pobediće pristojna Srbija! Živela Srbija - napisala je potpredsednica Vlade na Instagramu.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)