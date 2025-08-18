"OSLOBODIĆEMO NAROD OD TERORA I ZLA" Vučić ispred razbijenih prostorija SNS-a: Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred razbijenih prostorija SNS-a koje su blokaderi uništili na Paliluli u Cvijićevoj ulici.

- Mislim da su ljudi večeras mogli da vide o čemu sa pričao juče. I kada vma neko kaže vidite gde smo stali i tako dalje, onda vam je jasno šta će da nastave da rade. I to je pokazatelja jedino onoga ša mogu - rekao je Vučić.

Predsednik je pokazao ruku u krvi.

- Izgleda da sam se isekao, nemoj ništa da mi dajete, imam ja maramicu, ništa strašno - rekao je Vučić.

Kaže da to pokazuje sa kakvim siledžijama i nasilnicima imamo posla.

- Sa ljudima koji obično ne znaju šta će sa svojim životima. Toiliko ih je bilo malo danas, ukupno u celom Beogradu i Lazaervcu i ostalim delovima, ukupno ni 2300. To kada sve saberete zajedno u svim različitim terminima. Šta će da ponude ljudima osim siledžijstvima, a onda posle bežanje. Toliko su hrabri, čim se pojavi neko onda beže, to je karakter.

- Pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti na koje smo navikli. Pružaćemo im otpor i borićemo se na svakom mestu. Vratićemo ono što su nam oteli. Uvek ćemo im pružati ruku, ali teško je pružiti ruku onima koji ovo rade. Oni nemaju nikakav plan i program, ali dobro je da ljudi vide. Samo sruši i pali.

- Nećemo da im se sklanjamo i bežimo, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu.

Vučića je ruska novinarka pitala kako bi okarakterisao ovo nasilje.

- To se dešava u okviru pokušaja obojene revoludžije, organizovane i plaćene spolja u kojoj ne biraju sredstva i na svaki način nasiljem se dočepaju nečega, jer poverenje narodno i plan i program nemaju. Ali da mi reklamirate knjigu molim vas, uskoro ću da napišem kako smo ih pobedili i zašto i zašto im je propala obojena revolucija i da ljudi u Rusiji kupe knjigu. Biće i o tome koliko sam se odupirao sankcijama Rusiji - rekao je Vučić.

Kaže da će svake večeri se da traže tačku gde će nešto da spale, dok nekog ne ubiju, a u međuvremenu će država da reaguje ozbiljnije.

- Beže od ovoga i njihovi ljudi, koji su mislili - "to su naša deca, pristojni i fini". Nemojte ljudi da ih psujete, više govore o njima nego o nama. Poslali su dve žene da viču, a ostali pobegoše - kaže Vučić.

- Nacisti su mislili da su nepobedivi, svi teroristi su mislili da su nepobedivi, na kraju je uvek država pobedila. Nije to laka i brza akcija, ali ćemo da ih gonimo brže, jače i više. Obavestili smo o tome javnost, nikoga sa strane nećemo da pitamo. Uvešćem ored u svoju državu i osloboditi građane od terora i zla - kaže Vučić.

Kaže da oni ne znaju da razgovaraju, već samo da ruše.

- I kad su bili na bvlasti ništa nisu radili. Nastavićemo da se borimo i za našu Srbiju i za našu stranku - rekao je Vučić.

Kada je odlazio pozdravljen je ovacijama "Aco Srbine".