JOVANOV: Blokaderi paljenjem SNS ugrozili i živote ljudi koji žive u tim zgradama

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je danas da su blokaderi ušli u drugu fazu kontrolisanog nasilja u pokušaju sprovođenja obojene revolucije i preuzimanja vlasti na ulici, navodeći da je siguran da će odgovor države biti takav da će im biti jasno da sve što rade je suludo i nerealno.

TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Uveren sam da će država stvoriti uslove i napraviti one korake koji će dovesti do toga da se ovakve stvari više ne ponavljaju, a da svi koji su učestvovali u ovim neverovatnim scenama koje smo imali prilike da vidimo, budu sankcionisani - rekao je Jovanov.

On je ukazao na situaciju u Novom Sadu gde je, kako je rekao, pokušano spaljivanje 300 ljudi u Srpskoj naprednoj stranci.

"U toj prostoriji se nalazi 300 ljudi, među njima predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević sa sinom Mihajlom, potpredsednica vlade Adrijana Mesarević. To su ljudi koji su bili i još 300 ljudi drugih koji su članovi simpatizera Srpske napredne stranke koji su spaseni igrom slučaja. Oni su i u Valjevu i u Novom Sadu zapalili kancelarije stranke koje se nalaze u prizemlju zgrada u kojima žive ljudi. Da se taj požar proširio, koliko je to spratova, koliko je to ugroženih ljudi koji ne bi mogli da izađu iz te zgrade, kako bi se ti ljudi spasili", rekao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, veliki broj života bi bio ugrožen i neko za to mora da odgovara.

- I ja sam siguran da će država preduzeti mere koje će dovesti do toga - dodao je on.

Na pitanje kome odgovara eskalacija nasilja na ulicama koje se događa danima, Jovanov je odgovorio onima koji na ulici žele da preuzmu vlast i onima koji ih upućuju da to rade.

- Kao što je predsednik Aleksandar Vučić govorio, jasno je odavno ko je želeo da vidi da se ovim upravlja spolja i da, apsolutno, oni koji upravljaju celom situacijom žele eskalaciju, žele da dovedu do građanskog rata. Stalno se pozivam i na svedočenje Čedomira Antića, koji nije neko ko podržava našu vlast, ali je rekao da je jedna delegacija Beogradskog univerziteta boravila u Hrvatskoj gde je jedan od profesora, koji je inače poznat kao saradnik njihove službe, rekao, pošto je nešto trebalo da se desi u Beogradu u ne znam koje vreme ove godine, oni su rekli po našim informacijama tada će u Srbiji biti građanski rat - preneo je Jovanov.

Kako je istakao, to je ono na čemu oni rade sve vreme i svakog dana to pokušavaju da sprovedu.

- Zahvaljujući pre svega predsedniku Vučiću i potezima koje on povlači, mi danas to nemamo i nećemo ni imati. Građanskog rata neće biti, ali će biti odgovornosti i država će pokazati da je država - rekao je Jovanov.

Na pitanje šta je rešenje za krizu u kojoj se nalazimo, Jovanov je naveo da će to biti upravo reakcija države.

- U nekim drugim okolnostima rešenje bi bilo da se razgovara. Razgovor, dijalog, rasprava o svim važnim temama o kojima žele da se razgovara. Ali vi vidite da oni razgovor ne žele. I da njima razgovor nije tema. Da njima razgovor nije potreban. Da oni hoće da agresivna manjina natera sve one koji se ne slažu sa njima da sprovode ono što su oni zamislili. To se neće desiti - rekao je Jovanov.

Kada je reč o prelaznoj vladi koju su predložili predstavnici opozicije, a sa čime se studenti u blokadi nisu saglasili, Jovanov je ocenio da je relacija između studenata i opozicije takva za javnost.

- Onako igraju toplo-hladno i malo se vole, malo se ne vole. Ali suština je u tome da oni sarađuju međusobno, da se neki lideri opozicije kao što su Miroslav Aleksić ili Dragan Đilas hvale da finansijski pomažu sve ovo što se dešava. Tako da je sve to ista ekipa. I to što oni pokušavaju na neki način da naprave distancu od Đilasa, Aleksića, Miloša Jovanovića, Ćute Jovanovića, Srđana Milivojevića i ostalih, to su taktičke stvari da bi prikupili više glasova jer znaju da su ovi ljudi ekstremno nepopularni i da za njih niko neće da glasa - rekao je Jovanov.