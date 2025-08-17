NA MESTU SMRTI SRPSKE DECE PRAVE TURNIR U BASKETU: Majka blizanaca poginulih u NATO agresiji potrešena odlukom Opštine Severna Mitrovica
NADA Milić, majka poginulih blizanaca Srđana i Bobana tokom Nato agresije 1999. godine, kao i Gorana koji je preminuo kako navodi od tuge za braćom, navodi da organizovanje turnira u basketu tri na tri u Severnoj Mitrovici, u neposrednoj blizini Trga koji nosi naziv po braći Milić je isto kao da su otišli na groblje da organizuju koncert.
Nada Milić ističe da je cilj turnira samo provokacija.
„Jako sam potrešena od kada sam čula da će se to organizovati. Do sada nisu organizovali ništa, ali sam sada previše potrešena, ne zna ni šta da kažem. Ovo je nepoštovanje mrtvih, koji tu ne leže, ali je tu njihovo obeležje. To je isto kao na groblje da su otišli pa da održavaju koncerte, muziku, umesto sa poštovanjem da se naklone senima svim poginulim, oni organizuju proslave.Tu je mali prostor i ne znam kako će da izvedu to, nego čisto da provociraju“, kazala je uznemirena Nada Milić.
U blizini Trga braće Milić u Severnoj Mitrovici danas je postavljen teren za turnir u basketu 3 na 3, koji je organizovala Opština Severna Mitrovica.
Pomenuti turnir naišao je na negodovanja Srba sa severa koji organizaciju ovog turnira vide kao provokaciju i još jedan pritisak na Srbe.
Član Predsedništva Srpske liste Milan Radojević ranije je istakao za Kosovo onlajn da je organizovanje turnira na trgu koji je posvećen nevino stradalim mladićima u ratu 1999. godine, ruganje srpskim žrtvama i nevino stradalim ljudima.
(Kosovo online)
