JEZIV SNIMAK: Ovako su blokaderi sinoć umalo žive spalili policajce - molotovljev koktel pogađa Lukovića u glavu (VIDEO)
BLOKADERI su sinoć gađali policiju u Valjevu molotovljevim koktelima i drugim zapaljivim sredstvima i pokušali bukvalno da ih žive spale.
Naime, na video-zapisu jasno se vidi kako ekstremisti pokušavaju da živog spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri na jednom protestu huligana sačuva javni red i mir.
U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa Molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima podsetio je da su blokaderi palili porstorije SNS ispred kojih su bili okupljeni građani, a onda bacali molotovljeve koktele na policiju u Valjevu.
- Zemlja nam je u velikoj opasnosti, ugrozili su nam sve vrednosti i demokratiju, normalan i pristojan život običnih ljudi. Svakog su čoveka ugrozili. Ovo što rade je protiv svakog normalnog čoveka u zemlji. Banda vlada ulicama, misleći da imaju prava da tuku, pale, ruše i pri tome nijedan jedini skup im nije legalan - rekao je Vučić i dodao:
- Moje pitanje za sve: Koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je da je pitanje dana kada će nekoga da ubiju.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)