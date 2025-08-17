VUČIĆ ODGOVORIO MARTI KOS: „Samo su prostorije SNS uništene, ali dežuran krivac je samo jedan"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje vezano za Martu Kos.

Foto: Evropski parlament

Na pitanje o Marti Kos, koja je pre dva dana iznela zabrinutost zbog nasilja na protestima, i prisustvu maloletnika na istima, za šta izostaje reakcija, Vučić je rekao:

- Dobio sam poruku jednog evropskog čelnika, koji mi je napisao da je nedopustivo rušenje prostorija političkih stranaka. Ja rekoh možda sam engleski zaboravio, i to malo što sam znao. Daj da vidim jel ovo realno šta mi pišu. I ja odgovorim da li znate, poštovani prijatelju, čije su prostorije uništene? Samo jedne jedine stranke. A onda mi kaže: "Pa da, mislim i to". Ama šta još misliš, pošto tuđe prostorije nisu uništavane. I više nisam dobio odgovor. Dežurni krivac je uvek jedan. I kada ubiju ljude u Srbiji, reći će revoltirani ljudi, kriva je vlast koja je to uradila, a ne ubice. Ništa im više nije ostalo, kažem vam. I kao što su se neke zemlje ranije izborile sa terorizmom, uradićemo to i mi - naglasio je predsednik.