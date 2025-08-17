BLOKADERI MU POLUPALI I ZAPALILI KAFIĆ U VALJEVU Oglasio se vlasnik: Nisam član SNS, ako je neko hteo da zavadi narod - uspeo je!

VLASNIK spaljenog kafića u centru Valjeva, gde se odigralo divljanje blokadera terorista sinoć, Lazar Marjanović govorio je za TV Informer o događaju.

Foto: Tanjug

- Došli su, upropastili ljudima koji su tu radili radna mesta, moglo je biti unutra ljudi, hvala Bogu da nije bilo nikoga. Valjevo je mali grad i oni su se uplašili i napustili radno mesto. Niko nije povređen, to je najbitnije - rekao je Marjanović.

- A ovaj vandalizam, ja ne znam kuda ovo vodi i dokle će više da ide. Kad su napadnute institucije, tužilaštvo, opština, pa šta mi da očekujemo, ljudi koji rade svoj posao? - upitao je.

Na tvrdnje da je funkcioner SNS, Marjanović kaže da niti je funkcioner, niti član ove stranke.

- Ja jesam simpatizer lika i dela Aleksandra Vučića, iz razloga što - pa pogledajte, realno, koliko se bolje živi, kolji ljudi putuje, koliko ljudi ide na letovanja, zimovanja... Ali ovo da se dopusti ovako, to ne ide nikud. Ako je neko hteo da zavadi srpski narod, svaka mu čast na tome, uspeo je! Jer ovo ne znam dokle vodi. Treba li neko da umre, pogine, da se desi građanski, bratoubilački rat? Ovo je strašno šta se dešavba i do koje mere ide - rekao je Lazar.

On je rekao da još ne zna kolika je šteta jer je bio na Hilandaru, gde su mu poslali snimke divljanja blokadera u Valjevu.

- Ne znam šta je još ostalo posle tužilaštva i opštine Grada, da oslobode zatvorenike iz CZ-a i napadnu Generalštab? Ako treba da budu izbori, neka bude normalnim putem, ne ovako. Krajnje je vreme da država zaštiti normalne ljude koji rade i plaćaju porez u svojoj zemlji, bore se za parče hleba - zaključio je Marjanović.