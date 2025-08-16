Politika

ANA BRNABIĆ O BLOKADERIMA KOJI SKRNAVE SRPSKU TROBOJKU: Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale

Novosti online

16. 08. 2025. u 20:25

NARAVNO da su blokaderi ponovo oskrnavili srpsku trobojku, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić.

АНА БРНАБИЋ О БЛОКАДЕРИМА КОЈИ СКРНАВЕ СРПСКУ ТРОБОЈКУ: Они оправљају заставу за коју су генерације животе дале

Foto: Novosti

- Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale. Oni jednostavno ne mogu, a da ne kidišu na nacionalne simbole ove zemlje. I to svima govori sve o njima, njihovom odnosu prema Srbiji i šta bi od Srbije ostalo da se oni pitaju - napisala je ona na Iksu.

0 6

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

