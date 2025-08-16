ANA BRNABIĆ O BLOKADERIMA KOJI SKRNAVE SRPSKU TROBOJKU: Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale

NARAVNO da su blokaderi ponovo oskrnavili srpsku trobojku, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Foto: Novosti

- Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale. Oni jednostavno ne mogu, a da ne kidišu na nacionalne simbole ove zemlje. I to svima govori sve o njima, njihovom odnosu prema Srbiji i šta bi od Srbije ostalo da se oni pitaju - napisala je ona na Iksu.

