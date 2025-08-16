BLOKADERI USTAŠE ZAPALILI PROSTORIJE SNS U VALJEVU, GRADSKE UPRAVE, BRUTALNO NAPALI POLICIJU: Uhapšeno 18 blokadera

BLOKADERI ustaše koji četiri dana unazad sprovode najgore nasilje nad građanima koje fizički napadaju jer imaju drugačije mišljenje od njih i koji izvode jezive napade na policiju, večeras su krenuli u novu akciju nasilništva i siledžijstva.

Foto: Printskrin

Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je uhapšeno 18 blokadera zbog nasilništva koje su sporovodili u Valjevu, Bogradu i Novom Sadu.

- Kao i prethodnih dana i danas je došlo do brutalnog napada na policijeske snage ali i demoliranja i paljenja objekata policijskih stranaka i državnih organa. Najviše incidenata bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS, srećom unutra nije bilo nikoga. Takođe su demolirane prostorije Gradske uprave, suda i tužilaštva. Napadnute su i prostorije SRS, SPS i PS. U Valjevu je bilo oko 4.000 ljudi, skupili su se iz cele Srbije. Tu su bili svi opozicioni političari od Manojlovića do Bjelogrlića. Policija je intervenisala i uspostavila javni red i mir. U Beogradu je bilo prisutno okko 1.300 ljudi, ali su bili agresivni. Gađali su policiju zapaljivim stvarima. Jedan žandarm je povređen u Valjevu. Do sada je uhapšeno 18 ljudi, ali taj broj biće veći. Svi oni koji su kršili zakon će biti uhapšeni i neće se tolerisati nasilje. POzivamo sve na mir i da ne krše zakon.

Blokaderi su razlupali i prostorije Socijalističke partije Srbije u Valjevu.

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije osuđuje napad demonstranata na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.

"Ovakav čin je nedopustiv udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen", naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će učinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

"Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne drzave kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje", ističe Vujić.

Blokaderi su razbili i zapalili i jedan kafić samo zato što misle da je vlasnik blizak SNS. Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu, kako god žele, jer misle da im se može. Vlasnik kafića nije ni član SNS, a kamoli funkcioner!

Demoliranje lokala u Valjevu, navodno vlasnik je funkcioner vlasti pic.twitter.com/7X5sws1t8Q — Mašina (@MasinaRS) August 16, 2025

Pokret socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin: Od ustaša se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet

"Nije prvi put da ustaše u Novom Sadu napadaju prostorije Pokreta socijalista. Ustaše su našem osnivaču i vođi zabranile ulaz u Hrvatsku još 2018. godine, pa zašto njihovi sledbenici u Novom Sadu ne bi napali naše prostorije. Od ustaše se ništa drugo i ne očekuje osim da napadaju borce za Srpski svet. Ne očekujemo da će tužilaštvo reagovati, a ni da će tražiti odgovorne za vandalizam. Mi nećemo prestati da se borimo za Srpski svet i društvo socijalne pravde, ali nećemo zaboraviti ko nas je napao. Do pobede i dan posle", poručili su u Pokretu socijalista povodom razbijenih prostorija Gradskog odbora Pokreta socijalista u Novom Sadu.

Ivana Nikolić, član Predsedništva i koordinator Izvršnog odbora SNS za Kolubarski okrug:

Nasilje, fašizam i uništavanje apsolutno je jedino što blokaderi nude. Teroristi i vandali su večeras demolirali i zapalili prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu. Većina učesnika večerašnjeg kriminalnog i vandalskog skupa nije iz Valjeva, došli su najgori nasilnici i mrzitelji Srbije da uništavaju nečiju imovinu. Bitange, bez imalo odogovornosti i savesti zapali su dva sprata poslovne - stambene zgrade u kojoj žive porodice sa malom decom. Sa fantomkama i maskama, naoružni sredstvima čija je upotreba opasna po život, jasno govori da su imali nameru da bude mrtvih. Danima u Srbiji imamo ogoljeno nasilje, mržnju, uništavanje, razbijanje i želju za ubijanjem, od strane blokadera. Građani jasno vide šta oni jedino nude i šta bi bilo od Srbije da takvi dođu na vlast. Koliko ste štete naneli Valjevu i Srbiji - građani vam neće zaboraviti. Sram vas bilo!

Blokaderi teroristi brutalno su napali policiju u Valjevu. Bacaju molotovljeve koktele, pirotehnika, kamenice. I N1 je morao da prizna da su blokaderi tamo napali policiju.

Kako javlja reporter TV Nova, građani su pirotehnikom gađali policiju u Valjevu.



Sve o velikim protestima u Valjevu, Kniću, ali i širom Srbije čitajte u našem blogu 👉 https://t.co/JWD8hpsXt3 pic.twitter.com/esJJDjFztd — TV N1 Beograd (@n1srbija) August 16, 2025

Blokaderi zapalili zastavu Srpske radikalne stranke.

Blokaderi demolirali zgradu tužilaštva u Valjevu.

Blokaderi teroristi brutalno su napali policiju u Valjevu. Bacaju molotovljeve koktele, pirotehnika, kamenice.

Blokaderi su pirotehničkim sredstvima zapalili ulaz u zgradu Opštine Valjevo, javljaju lokalni mediji. Pogledajte snimak:

Blokaderi su demolirali i prostorije Mesnog odbora SNS na Zvezdari, nakon čega ih je policija uhapsila.

Blokaderi ustaše polupali su prozore na Gradskoj upravi u Valjevu.

Foto printskrin N1

Kod tržnog centra "Stari Merkator" na Novom Beogradu, u kom se nalaze i prostorije SNS, situacija se ne smiruje.

Brutalan napad izveli su blokaderi na policiju u Valjevu - gađaju ih kamenicama i pirotehničkim sredstvima.

Blokaderi u Novom Sadu uništili su večeras prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista u Bulevaru Mihajla Pupina.

Blokaderi su razbili i uništili prostorije Pokreta socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin i ispisali fašističku poruku "Vreme je da idete".

Foto Novosti

Divljanje blokadera nasilnika u Valjevu se nastavlja.U svom besu razbijajući prostorije SNS zapalili su i zgradu u kojoj se one nalaze. U toj zgradi ima i stanara koji tu žive i koji mogu da nastradaju od podmetnutog požara.

Situacija na protestu u Valjevu je eskalirala nakon što su blokaderi napali i zapalili prostorije Srpske napredne stranke.

Blokaderi bacaju topovske udare i petarde na policiju na Novom Beogradu. Vlada opšti haos.

Blokaderi iz Valjeva prete nasiljem na N1

Ovo su ustaše koje su napale prostorije SRS

Reč je o opštinskom odboru SRS u Zemunu.

- Mi nemamo finansijske mogućnosti da imamo danonoćno čuvanje svih opštinskih odbora, tako da čuvamo samo centralne odbore. Najvažnije mi je sada da dobijem imena konkretnih napadača - rekao je Šešelj.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Šešelj : Država će uraditi svoj posao, a ja svoj

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj je kazao da su blokaderi drogirani i da im preko ovoga neće preći.

- Kad prođe dejstvo droge kajaće se grozno što su se u to upuštali. J***ćemo im majku - poručio je predsednik SRS.

Informer javlja da su locirana trojica siledžija koji su napali prostorije SRS i očekuje se da će biti uhapšeni.

- Čeznem da dođem do njihovih imena. Država će uraditi svoj posao, a ja ću uraditi svoj - kazao je Šešelj.

Blokaderi ustaše napali prostorije SRS u Zemunu

Prostorije Srpske radikalne stranke u Zemunu našle su se na udaru blokadera koji su prolazili pored njih.



Blokaderi su ih gađali kamenicama, udarali motkama i šarali crvenim sprejem. Očekuje se da će policija uskoro privesti sve koji su vandalizovali prostorije.

Naoružani i u Beogradu

Blokaderi krenuli naoružani na protest u Valjevu

Blokaderi siledžije krenuli su naoružani na protest u Valjevu sa namerom da izazovu incidente i sukob s policijom.

Na bezbednosnom punktu na Iverku, mesto Popučke, grad Valjevo, zaustavljeno je putničko vozilo kojim je upravljao Martin Cvijović (1998) iz Kragujevca. Izvršenim pregledom, kod njega je pronađeno: 2 biber spreja, 1 fantomka i 1 kaciga, predmeti su se nalazili u crnom rancu. Takođe je izvršen pregled i putnika u vozilu Miloša Milunovića (1997) iz Beograda, kod kojeg su pronađena 2 biber spreja, 3 polufantomke tzv "bandale", 1 par rukavica, 1 kaciga i 1 molerska maska.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Goran Samardžić je jedan od glavnih "veterana", koordinator za komunikaciju sa plenumima blokadera na fakultetima.

Na bezbednosnom punktu u Valjevu, povodom neprijavljenog javnog okupljanja, zaustavljeni su Novaković Nemanja (2003) iz Užica, u društvu sa Drobnjaković Nemanjom (2002) iz Užica - kod njih su pronađene 2 baklje.

Goran Samardžić je upravljao automobilom u kom je pronađeno oružje. U pomenutom vozilu prilikom kontrole istog pronađeno je više bočica napunjenih zapaljivom materijom, selotejp trake, infuzije „štanga“, šafciger, gas maska kaciga kao i taktičke pantalone. Samardžić je planirao učešće na protestnom skupu u Valjevu.

Opozicioni političari predvode teroriste

Pojedini opozicioni političari pojavili su se u Valjevu na čelu blokadera terorista.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Podsetimo, treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle sa očiglednom namerom da izazovu građanski rat na ulicama.

Blokaderi hteli da spale žive ljude

Prvu noć nereda blokaderi ustaše pokušali su da žive spale građane koji su se nalazili ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Tom prilikom fizički su nasrnuli na građane koji su im krivi samo zato što ne misle kao oni i povredili preko 60 osoba toliko da su bukvalno plivali u krvi.

Iste večeri u Beogradu sproveli su jeziv napad na policiju:

Drugo veče nereda obeležilo je divljaštvo blokadera ispred prostorija Srpske napredne stranke gde nije bilo nikoga. Blokaderi su lomili stakla, šarali i brutalno demolirali tuđu imovinu.

Isto veče desio se brutalan napad na policiju u Valjevu, gde su pripadnike policije blokaderi naoružani palicama, kamenjem, pirotehnikom i staklenim flašama bulvalno pokupšali da masakriraju.

Blokaderi su sinoć, kao i prethodnih noći, isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i flašama, kamenicama...

Blokaderi su sinoć još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir! Nerede su pravili i u Novom Sadu, gde je jedna grupa blokadera napala i ekipu Informera gde su životno ugrozili kamermana tog medija i naneli mu teške teleskne povrede krvnički ga šutirajući dok on bespomoćno leži na zemlji.