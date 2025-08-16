"OVAKVA BRUTALNOST PREMA JEDNOJ MEDIJSKOJ EKIPI NIJE ZAPAMĆENA" Miloš Vučević oštro osudio napad na ekipu TV Informer
BLOKADERI su noćas napali ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu, a tim povodom oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.
- Blokaderi fašisti koji su noćas krenuli da ruše Gradsku kuću, napali su ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu. Bukvalno su ih linčovali dok su radili svoj novinarski posao, novinaru Vladimiru Saviću i snimatelju Petru Mladenoviću naneli su teške telesne povrede i uništili im opremu. Ovakva brutalnost prema jednoj medijskoj ekipi nije zapamćena. Novinari koji prenose istinu, a ne dirigovane parole iz nekih centara moći, bukvalno su im postali “vreća za udaranje”. Zahtevam hitnu reakciju nadležnih! Neće im uspeti da ubiju istinu o ovom fašističkom piru koji blokaderi već nekoliko noći sprovode u Novom Sadu! Vladi i Petru želim brz oporavak. Nema predaje! Pobediće Srbija - rekao je Vučević.
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
