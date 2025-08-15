Politika

USTAŠKI BLOKADERI IZUBIJALI MLADIĆA SNIMATELJA INFORMERA: Užas u Novom Sadu (FOTO)

15. 08. 2025. u 22:45

U Novom Sadu brutalno je napadnuta ekipa Informera od strane blokadera.

УСТАШКИ БЛОКАДЕРИ ИЗУБИЈАЛИ МЛАДИЋА СНИМАТЕЉА ИНФОРМЕРА: Ужас у Новом Саду (ФОТО)

Životno su ugroženi novinar i kamerman te medijske kuće. Bacili su na njih topovski udar. Simatelj Informara je teško povređen.

Povredili su mu glavu i oko.

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11

