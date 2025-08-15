"IZBORE U REPUBLICI SRPSKOJ NAMEĆE OKUPATOR" Vučić: Nameće ih lažni visoki predstavnik, nije narodna volja
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se i na izbore u Republici Srpskoj.
Kaže da izbore u Republici Srpskoj nameće okupor.
- A ne zato što je potreba srpskog naroda. Izbore u Republici Srpskoj da napravimo jasno nameće okupator, okupaciono gaulajter. Lažni visoki predstavnik nameće izbore, nije narodna volja. Tako i oni koji bi da budu okupatori u Srbiji bi da nametnu izbore kada oni hoće, a ne kada im je vreme. Izbori će biti, ja sam svoju sudbinu vezao za Srbiju.
