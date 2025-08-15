"NAJOŠTRIJE OSUĐUJEMO MONSTRUOZNE PRETNJE IVANI VUČIĆEVIĆ: Asocijacija novinara Srbije hitno reagovala (FOTO)
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije je osudila pretnje upućene predsednici ANS i glavnoj i odgovornoj urednici RTV Studio B, Ivani Vučićević
Saopštenje ANS vam prenosimo u celosti:
- Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje jezive i monstruozne pretnje upućene predsednici ANS i glavnoj i odgovornoj urednici RTV Studio B, Ivani Vučićević, na društvenoj mreži TikTok. Poruke poput „spremati se svilen gajtan“ predstavljaju direktno ugrožavanje života i ne smeju ostati nekažnjene.
Ovakve pretnje su posledica toksične i nasilne atmosfere koju kreiraju ekstremisti na ulicama i njima bliski tajkunski mediji, koji otvoreno podstiču mržnju i atmosferu linča prema novinarima koji im nisu po volji.
ANS zahteva od nadležnih institucija da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca, jer jedino odlučnom reakcijom možemo zaustaviti spiralu mržnje i nasilja prema novinarima. Sloboda govora ne može i ne sme da bude maska za otvorene pretnje smrću. - navodi se u saopštenju.
