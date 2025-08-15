"SVE JE MIRNO, GRAĐANI MIRNO RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako izgleda profesionalizam na Novoj S, svaki komentar je suvišan (VIDEO)

DOK su blokaderi siledžije sinoć razbijali prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, reporterka Nove S imala je bizaran komentar - "sve je mirno, građani mirno razbijaju prostorije SNS."

Foto: Printscreen

Blokaderi su i sinoć divljali po Srbiji. Oni su potpuno demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Njihovo divljanje u ovom gradu pratila je uživo sa terena blokaderska televizija Nova S, a način na koji su izveštavali o fašizmu koji blokaderau najmanju ruku je sramotan.

U programu uživo moglo se čuti da "nema nikakvih incidenata", i što je još gore, da "građani već pola sata MIRNO RAZBIJAJU"!

Svaki komentar je suvišan. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

"Građani mirno razbijaju već pola sata"



Sud da donese privremenu meru i zabrani rad ove dve trovačnice. pic.twitter.com/7CkIMQtBAw — David Babić 🇷🇸 (@DavidDBabic) August 14, 2025

A sada pogledajte kako izgleda "mirno rabijanje".