"SVE JE MIRNO, GRAĐANI MIRNO RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako izgleda profesionalizam na Novoj S, svaki komentar je suvišan (VIDEO)
DOK su blokaderi siledžije sinoć razbijali prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, reporterka Nove S imala je bizaran komentar - "sve je mirno, građani mirno razbijaju prostorije SNS."
Blokaderi su i sinoć divljali po Srbiji. Oni su potpuno demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
Njihovo divljanje u ovom gradu pratila je uživo sa terena blokaderska televizija Nova S, a način na koji su izveštavali o fašizmu koji blokaderau najmanju ruku je sramotan.
U programu uživo moglo se čuti da "nema nikakvih incidenata", i što je još gore, da "građani već pola sata MIRNO RAZBIJAJU"!
Svaki komentar je suvišan. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
A sada pogledajte kako izgleda "mirno rabijanje".
