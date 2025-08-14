POLITIKA JE IDEJA! Vučić poručio blokaderima - Srušite jedne prostorije, niče hiljade ljudi koji će da se bore za to i protiv batinaša

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras za Informer televiziju. Vučić je između ostalog govorio o blokaderima i objasnio da je politika ideja, a ne uništavanje stranačkih prostorija.

- To su ljudi spremni sa daskama, motkama, pale sve što stignu... Prostorije možete da uništite koliko hoćete, dinara niko od nas neće morati da uloži u te prostorije, svi ljudi će doći da pomognu da bude još bolje i lepše, na mobu. Unutra nema ništa bogato i posebno to su prostorije gde su ljudi dolazili da pričaju o napredtku Srbije, normalni ljudi. Nisu prostorije politička stranka i politika. Politika je ideja. Srušite jedne prostorije, niče hiljade ljudi koji će da se bore za to i protiv batinaša. Kada gledate sve one slike gde se oni hvale kako nešto ruše, slikaju se, onda ljudi iz otpora kažu - e baš zato ću da se borim na normalnu zemlju, neću da mi ovo bude budućnost. Ja znam, ja vidim kako se ovo kreće. I ono kada oni kažu - kako smo mi na najnižem nivou, a oni na najvišem, odmah da vam kažem da to nije tačno. Ja ne volim to da govorim, volim da sačekam izbore. Za nas je najvažnije da pokažemo da možemo da uvedemo red i mir i to je ono što ljudi traže od nas. Molim ih samo da razumeju da to nije lako, jer ne želimo da povredimo ni blokadere niti bilo koga drugog, već da ih urazumimo, da prođe taj trenutak manipulacije koju neke medijske platforme i neki spoljni faktor nad njima vrši. Doći će neko vreme, sami će se stideti svega ovoga što su radili, a u međuvremenu će morati da odgovaraju - naveo je predsednik Srbije.

- Ideja, srce, duša i glava ljudi pobeđuju, a ne prostorije. Uništavanjem prostorija niste uspeli da uradite ništa, osim što ste podigli gnev običnog naroda i vidite otpor na svakom koraku, i na svakom koraku ćete ga videti. Takvi pokušaji uvek se loše završe za onoga ko ih je učinio. Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka - zaključio je Vučić.