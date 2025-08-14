Politika

"MALI BROJ BLOKADERA NA ULICAMA, SVEGA 3100 U BEOGRADU" Vučić: Sa nasilnicima i siledžijama ćemo se izboriti

В.Н.

14. 08. 2025. u 22:10

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na televiziji Informer gde se osvrnuo na sve manji odzviv blokadera zgubidana na protestima.

МАЛИ БРОЈ БЛОКАДЕРА НА УЛИЦАМА, СВЕГА 3100 У БЕОГРАДУ Вучић: Са насилницима и силеџијама ћемо се изборити

Foto printskrin TV Pink

Kaže da sada svaki normalan čovek sada vidi ko izaziva nerede i nasilje.

- Posebno je dobro da je njih veoma mali broj na ulicama. Večeras, uprkos brojnim pozivima, na nivou celog Beograda, sa Obrenovcem, Lazarevcem, svugde gde su se skupili - 3100 ljudi ih se ukupno skupilo u celom Beogradu na više tačaka. Normalni ljudi, čak i oni koji su naši najveći kritičari, dobro razumeju i oni žele na drugi način da se bore. Njih pozdravljam. Sa nasilnicima i siledžijama, moraćemo da imamo efikasnijam sistem, borbu, i mi ćemo se sa time izboriti.

Kaže da nam predstoje velike reforme u državi - policiji, tužilaštvu, pravosuđu. 

- Država će morati da uradi svoj posao, dodaje on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!