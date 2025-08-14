"MALI BROJ BLOKADERA NA ULICAMA, SVEGA 3100 U BEOGRADU" Vučić: Sa nasilnicima i siledžijama ćemo se izboriti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na televiziji Informer gde se osvrnuo na sve manji odzviv blokadera zgubidana na protestima.

Foto printskrin TV Pink

Kaže da sada svaki normalan čovek sada vidi ko izaziva nerede i nasilje.

- Posebno je dobro da je njih veoma mali broj na ulicama. Večeras, uprkos brojnim pozivima, na nivou celog Beograda, sa Obrenovcem, Lazarevcem, svugde gde su se skupili - 3100 ljudi ih se ukupno skupilo u celom Beogradu na više tačaka. Normalni ljudi, čak i oni koji su naši najveći kritičari, dobro razumeju i oni žele na drugi način da se bore. Njih pozdravljam. Sa nasilnicima i siledžijama, moraćemo da imamo efikasnijam sistem, borbu, i mi ćemo se sa time izboriti.

Kaže da nam predstoje velike reforme u državi - policiji, tužilaštvu, pravosuđu.

- Država će morati da uradi svoj posao, dodaje on.