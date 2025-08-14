Politika

BLOKADERI KORISTE GLUMICE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Skočile u odbranu "žene koju policijac tuče", a ona ga napala metalnom šipkom! (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 16:45

DA BLOKADERI ne biraju sredstva da izazovu građanski rat u Srbiji, nakon jučerašnjih scena nasilja, svima je jasno. Međutim, reklo bi se da su u svojoj zlokobnoj nameri otišli korak dalje, pa tako u svom poduhvatu koriste čak i glumice i influensere!

БЛОКАДЕРИ КОРИСТЕ ГЛУМИЦЕ ДА ИЗАЗОВУ ГРАЂАНСКИ РАТ: Скочиле у одбрану жене коју полицијац туче, а она га напала металном шипком! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

U opozicionim medijima, ali i na društvenim mrežama kao bomba odjeknula je "vest" kako policija tuče pendrekom "jadnu ženu" u Kralja Milana tokom jučerašnjih nemira. Kao oparene odmah su skočile glumice Sloboda Mićalović, Jelisaveta Orašanin, Anđelka Prpić, kao i bivša manekenka/influenserka Marija Tarlać.

Foto: Фото: Принтсцреен

POGLEDAJ GALERIJU

- Krvnik iskrivio pendrek o leđa ove gospođe u odbranu najvećih izdajnika i lopova u istoriji ove zemlje - napisala je Prpić na Instagramu.

Foto: Printscreen

Istini za volju, ako posmatrate fotografiju koja se proširila kao požar istrgnutu iz konteksta, ona zaista deluje strašno. Ipak, ako istražite malo bolje i pogledate ceo snimak, videćete šta je prava istina: pomenuta žena u ruci drži veliku metalnu šipku kojom po glavi udara policajca!

Foto: Printscreen

Originalni snimak na kome se jasno vidi da blokaderka metalnom šipkom napada policajce pogledajte u nastavku:

Dakle, glumice i influenserka podelile su fotografiju u želji da se predstave kao borkinje za ženska prava, ne shvatajući da samo igraju ulogu u pozivu na građanski rat koji blokaderi po svaku cenu žele da izazovu.

(Kurir)

