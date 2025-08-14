BLOKADERI KORISTE GLUMICE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Skočile u odbranu "žene koju policijac tuče", a ona ga napala metalnom šipkom! (VIDEO)
DA BLOKADERI ne biraju sredstva da izazovu građanski rat u Srbiji, nakon jučerašnjih scena nasilja, svima je jasno. Međutim, reklo bi se da su u svojoj zlokobnoj nameri otišli korak dalje, pa tako u svom poduhvatu koriste čak i glumice i influensere!
U opozicionim medijima, ali i na društvenim mrežama kao bomba odjeknula je "vest" kako policija tuče pendrekom "jadnu ženu" u Kralja Milana tokom jučerašnjih nemira. Kao oparene odmah su skočile glumice Sloboda Mićalović, Jelisaveta Orašanin, Anđelka Prpić, kao i bivša manekenka/influenserka Marija Tarlać.
- Krvnik iskrivio pendrek o leđa ove gospođe u odbranu najvećih izdajnika i lopova u istoriji ove zemlje - napisala je Prpić na Instagramu.
Istini za volju, ako posmatrate fotografiju koja se proširila kao požar istrgnutu iz konteksta, ona zaista deluje strašno. Ipak, ako istražite malo bolje i pogledate ceo snimak, videćete šta je prava istina: pomenuta žena u ruci drži veliku metalnu šipku kojom po glavi udara policajca!
Originalni snimak na kome se jasno vidi da blokaderka metalnom šipkom napada policajce pogledajte u nastavku:
Dakle, glumice i influenserka podelile su fotografiju u želji da se predstave kao borkinje za ženska prava, ne shvatajući da samo igraju ulogu u pozivu na građanski rat koji blokaderi po svaku cenu žele da izazovu.
(Kurir)
Preporučujemo
PRIVEDEN I V. P.: Nastavlja se hapšenje blokadera širom Srbije (VIDEO)
14. 08. 2025. u 15:52
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)