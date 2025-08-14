VUČIĆ: Majka Ranka Panića umrla je na dan kada su blokaderi pokušali masakar ljudi u Novom Sadu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podsetio je da je danas preminula majka Ranka Panića koji je od posledica policijskog batinanja preminuo 2008. godine, na mitingu radikala.

Foto: Printskrin

- Danas je umrla Smilja Panić, majka Ranka Panića - kazao je Vučić.

Ističe da joj nije verovao kada je rekla da su joj ubili sina.

- Ispostavilo se da je govorila istinu - kazao je Vučić. - Baš na današnji dan, kada su batinaši blokaderi pokušali da izvrše masakar ljudi u Novom Sadu i kada su vršili bezbroj incidenata ovde u Beogradu, baš je danas umrla. Valjda i kao kraj jednog ružnog vremena u kojem su mogli da zloupotrebljavaju vlast koja je ubijala svoje političke protivnike. Nama to nikada ne sme da se dogodi. Mi moramo da poštujemo naše protivnike i da im pružamo ruku, da tražimo razgovor, ali milosti za batinaše i huligane neće biti.