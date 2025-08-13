Politika

DOGODIO SE JEZIVI NAPAD NA DRŽAVU Dačić: Mnogo je povređenih građana

V.N.

13. 08. 2025. u 22:48

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se ponovo večeras povodom divljanja blokadera širom Srbije.

ДОГОДИО СЕ ЈЕЗИВИ НАПАД НА ДРЖАВУ Дачић: Много је повређених грађана

Foto: Printskrin

- Dogodio se jezivi napad na državu. Na građane koji drugačije politički misle, na policiju. Mnogo je povređenih građana, šestorica povređenih policajaca. Blokaderi su napadali i građane i policiju bez ikakvog razloga - rekao je ministar policije.

