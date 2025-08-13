Politika

DIVLJAŠTVO BRAJANA BRKOVIĆA: Snimak kako gađa policiju i neistomišljenike u Vrbasu (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 15:29

KOLOVOĐA divljaštva koje su ustaše blokaderi sinoć sprovodili u Vrbasu bio je između ostalog srbomrzac Brajan Brković.

Foto: Printscreen

Zalebežen je na više snimaka, a na jednom od njih se vidi kako Brković gađa građane koji su došli da brane prostorije Srpske napredne stranke, koje su blokaderi ustaše napali. 

U pravcu u kojem je Brković gađao nalazila se i srpska policija!

Pogledajte video:

