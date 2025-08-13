DIVLJAŠTVO BRAJANA BRKOVIĆA: Snimak kako gađa policiju i neistomišljenike u Vrbasu (VIDEO)
KOLOVOĐA divljaštva koje su ustaše blokaderi sinoć sprovodili u Vrbasu bio je između ostalog srbomrzac Brajan Brković.
Zalebežen je na više snimaka, a na jednom od njih se vidi kako Brković gađa građane koji su došli da brane prostorije Srpske napredne stranke, koje su blokaderi ustaše napali.
U pravcu u kojem je Brković gađao nalazila se i srpska policija!
Pogledajte video:
Preporučujemo
"BLOKADERI NAPALI POLICIJU, GRAĐANE I PROSTORIJE SNS-A" Direktor policije: Povređeno 16 policajaca i 52 građanina u Vrbasu
13. 08. 2025. u 08:10 >> 08:17
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)