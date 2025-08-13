VUČIĆ NA PITANJE AUSTRIJSKIH MEDIJA O PROTESTIMA Nijedan skup nije prijavljen, u zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se nakon sastanka sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom u Palati Srbija.
Na pitanje austrijskih medijima o protestima u Srbiji i raspisivanju izbora, Vučić kaže:
- U austrijskim medijima drugačije mišljenje nije moglo ni da se čujem, pa vam hvala što mi omogućavate da kažem šta je istina. Imamo devet meseci ne baš masovne proteste, ali prilično nasilne. Veoma nasilni su bili i sinoć, kada su napali prostorije političkih protivnika, idu i na kuće političkih protivnika. Sve to Srbija je na demokratski način izdržala, bez ozbiljne primene sile. U zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor. Ponosan sam da država nije nasilno odgovarala, da poštuje građane koji drugačije misle. Trudim se da izađem u susret i tim građanima. Što se izbora tiče, na našu sreću za raspsisivanje izbora nisu nadležni ni austrijski mediji, ni blokaderi, već institucije. Svakako će biti pre zakonski propisanog roka. Na izborima ćemo videti šta narod stvarno misli. U prethodnih devet meseci nismo imali nijedan jedini legalan skup. Nijedan njihov skup nije prijavljen. Izbora će biti. Ja sam politički veteran, ne mogu više da se kandidujem, ne pada mi na pamet da menjam Ustav. Pošto nisam diktator kakvim me predstavljate, ja svoju predsedničku karijeru završavam za godinu i po dana. Ponosan na sve što smo uradili. Da se kandidujem ponovo to je apsolutno nemoguće, a da li ću da pomognem nekome, to ću svakako.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
KOSTIĆEVA BRVNARA NA MOKROJ GORI: Kao u lovačkom domu - kako izgleda glumčeva vikendica u prirodi (FOTO)
GLUMAC Vuk Kostić veliki je ljubitelj prirode, lova i ribolova, pa svaki slobodan trenutak koristi da ode van grada.
13. 08. 2025. u 10:27
