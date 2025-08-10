Politika

KAKVA SRAMOTA! Blokaderske ustaše ponovo uništavaju srpsku zastavu! (VIDEO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 13:26

OKO 35 blokadera takozvanig Zborova građana Novog Sada i protestanata, prethodno okupljeni na adresi Narodnog fronta br. 70 (naselje Liman), noseći kante sa farbom, krenuli su pravcu gde su prethodno građani rodoljubi orjentisani, oslikali srpske trobojke, u ul. Nartodnog fronta br. 62.

КАКВА СРАМОТА! Блокадерске усташе поново уништавају српску заставу! (ВИДЕО)

Foto printskrin

Blokaderi su došli da ponovo uništavaju srpsku zastavu!

Podsetimo, ranije danas građani su u novosadskom naselju Liman poslali jasnu poruku blokaderima ustašama i vratili trobojku koju su blokaderi prekrečili na svoje mesto!

Pogledajte kako je njihova akcija izgledala:

