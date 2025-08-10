KAKVA SRAMOTA! Blokaderske ustaše ponovo uništavaju srpsku zastavu! (VIDEO)
OKO 35 blokadera takozvanig Zborova građana Novog Sada i protestanata, prethodno okupljeni na adresi Narodnog fronta br. 70 (naselje Liman), noseći kante sa farbom, krenuli su pravcu gde su prethodno građani rodoljubi orjentisani, oslikali srpske trobojke, u ul. Nartodnog fronta br. 62.
Blokaderi su došli da ponovo uništavaju srpsku zastavu!
Podsetimo, ranije danas građani su u novosadskom naselju Liman poslali jasnu poruku blokaderima ustašama i vratili trobojku koju su blokaderi prekrečili na svoje mesto!
Pogledajte kako je njihova akcija izgledala:
Preporučujemo
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)