"MENE ZANIMA SAMO SRBIJA I INTERES SRPSKOG NARODA" Vučić o blokaderima - Žele nenadležnog predsednika koji bi klečao pred svima (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio je snimak sa nedavno održane konferencije za novinare na kojem je jasno odgovorio na tvrdnje novinara Slobodana Stupara sa BBC-a, koji je u svojim izjavama uporedio Srbiju sa ustaškim režimom i komentarisao da se godišnjica akcije "Oluja" u Srbiji obeležava na način koji podseća na proslave u Hrvatskoj.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić je istakao da je ovo zapravo suština takozvane obojene revolucije protiv Srbije, koja želi da Srbiju učini pokornom i slabijom od Hrvatske i ostalih zemalja u regionu, samo da bi oni bili zadovoljni.

On je naglasio da je cilj tih ljudi da Srbija nema predsednika sa autoritetom, već predsednika koji bi bio podređen, simbolično klečeći pred onima koji joj ne žele dobro.

- Žele da imamo predsednika koji nije nadležan, koji bi klečao pred svima koji Srbiji ne žele dobro, koji bi se hvalio time da sluša Severinu i da nije ponosan što je predsednik Srbije - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Predsednik Srbije je istakao da njega jedino zanima Srbija i interes srpskog naroda, te da neće dozvoliti da Srbija bude ponižavana i slabljenja u regionu.