BRNABIĆ PISALA MECOLI ZBOG SKANDALOZNE OBJAVE PICULE: Promišljen i uvredljiv potez koji ugrožava kredibilitet EP

DOK god Tonino Picula bude izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, svako ko od njegovih kolega, zvaničnika iz EU bude dolazio u prostorije Ministarstva evropskih integracija, videće šta "Oluja" predstavlja za srpski narod. Potresnim fotografijama koje su nastale tokom zločinačke akcije u avgustu 1995. godine u kojoj je sa svojih vekovnih ognjišta proterano 250.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno, želimo da pokažemo čime se gospodin Picula hvali i zašto to predstavlja vrhunac uvrede za naš narod.