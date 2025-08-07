Politika

"KRVAVI PEČAT NA PETROVAČKOJ CESTI" Vučević: Beskompromisno će se tražiti odgovornost za zločin

В. Н

07. 08. 2025. u 14:22

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je danas, u svojstvu izaslanika predsednika Republike, obeležavanju 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine i pomenu žrtvama ubijenim u zločinačkoj akciji "Oluja" na Petrovačkoj cesti i poručio da će se beskompromisno tražiti odgovornost za užasan zločin.

КРВАВИ ПЕЧАТ НА ПЕТРОВАЧКОЈ ЦЕСТИ Вучевић: Бескомпромисно ће се тражити одговорност за злочин

Foto: Instagram/milosvucevic

On je na svom Instagramu podsetio da su prošle tri decenije od podmuklog i zverskog zločina na Petrovačkoj cesti, kao i da je teško rečima opisati dubinu rana koje je stradanje nevinih ostavilo u kolektivnom sećanju našeg naroda.

- Brutalno ubijanje nevinih na Petrovačkoj cesti, mučeničko stradanje dece i nemoćnih, delo je mržnje prema svemu što je srpsko, koja nije mogla biti zadovoljena ni utoljena pogromom srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta u Krajini koje su donele zločinačke akcije Bljesak i Oluja, već je hrvatska avijacija morala da ostavi i krvavi pečat na Petrovačkoj cesti - rekao je Vučević.

Kako je istakao beskompromisno će se tražiti i zahtevati odgovornost za užasan zločin na Petrovačkoj cesti koji, kaže, pamtimo već 30 godina, i koji ćemo kao narod pamtiti dok nas bude i svet podsećati na njega da se ne dozvoli da se ovakvo stradanje ponovi.  

- Zauvek ćemo se sećati i tražiti istinu i pravdu za deset nevinih života, od toga četvoro dece, za nevine živote koje su zločinci prekinuli na Petrovačkoj cesti! Srbija pamti - rekao je Vučević.

Hrvatska vojska bombardovala je izbegličku kolonu Srba 1995. godine na Petrovačkoj cesti u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" i tom prilikom stradalo je 12 civila, od kojih četvoro dece, dok su desetine bile teško ranjene.

Hrvatski piloti su ispalili projektile na izbeglice, iako je bilo jasno i vidljivo da je reč o civilima, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.

U akciji "Oluja" stradalo je oko 2.000 i proterano oko 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima