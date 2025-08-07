"KRVAVI PEČAT NA PETROVAČKOJ CESTI" Vučević: Beskompromisno će se tražiti odgovornost za zločin
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je danas, u svojstvu izaslanika predsednika Republike, obeležavanju 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine i pomenu žrtvama ubijenim u zločinačkoj akciji "Oluja" na Petrovačkoj cesti i poručio da će se beskompromisno tražiti odgovornost za užasan zločin.
On je na svom Instagramu podsetio da su prošle tri decenije od podmuklog i zverskog zločina na Petrovačkoj cesti, kao i da je teško rečima opisati dubinu rana koje je stradanje nevinih ostavilo u kolektivnom sećanju našeg naroda.
- Brutalno ubijanje nevinih na Petrovačkoj cesti, mučeničko stradanje dece i nemoćnih, delo je mržnje prema svemu što je srpsko, koja nije mogla biti zadovoljena ni utoljena pogromom srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta u Krajini koje su donele zločinačke akcije Bljesak i Oluja, već je hrvatska avijacija morala da ostavi i krvavi pečat na Petrovačkoj cesti - rekao je Vučević.
Kako je istakao beskompromisno će se tražiti i zahtevati odgovornost za užasan zločin na Petrovačkoj cesti koji, kaže, pamtimo već 30 godina, i koji ćemo kao narod pamtiti dok nas bude i svet podsećati na njega da se ne dozvoli da se ovakvo stradanje ponovi.
- Zauvek ćemo se sećati i tražiti istinu i pravdu za deset nevinih života, od toga četvoro dece, za nevine živote koje su zločinci prekinuli na Petrovačkoj cesti! Srbija pamti - rekao je Vučević.
Hrvatska vojska bombardovala je izbegličku kolonu Srba 1995. godine na Petrovačkoj cesti u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" i tom prilikom stradalo je 12 civila, od kojih četvoro dece, dok su desetine bile teško ranjene.
Hrvatski piloti su ispalili projektile na izbeglice, iako je bilo jasno i vidljivo da je reč o civilima, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.
U akciji "Oluja" stradalo je oko 2.000 i proterano oko 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine.
Preporučujemo
PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE
07. 08. 2025. u 11:15
"SRAMNA ODLUKA NEČASNIH LjUDI": Oglasio se Vučević nakon oduzimanja mandata Dodiku
06. 08. 2025. u 11:12
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)