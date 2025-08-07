"KRVAVI PEČAT NA PETROVAČKOJ CESTI" Vučević: Beskompromisno će se tražiti odgovornost za zločin

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je danas, u svojstvu izaslanika predsednika Republike, obeležavanju 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine i pomenu žrtvama ubijenim u zločinačkoj akciji "Oluja" na Petrovačkoj cesti i poručio da će se beskompromisno tražiti odgovornost za užasan zločin.

Foto: Instagram/milosvucevic

On je na svom Instagramu podsetio da su prošle tri decenije od podmuklog i zverskog zločina na Petrovačkoj cesti, kao i da je teško rečima opisati dubinu rana koje je stradanje nevinih ostavilo u kolektivnom sećanju našeg naroda.

- Brutalno ubijanje nevinih na Petrovačkoj cesti, mučeničko stradanje dece i nemoćnih, delo je mržnje prema svemu što je srpsko, koja nije mogla biti zadovoljena ni utoljena pogromom srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta u Krajini koje su donele zločinačke akcije Bljesak i Oluja, već je hrvatska avijacija morala da ostavi i krvavi pečat na Petrovačkoj cesti - rekao je Vučević.

Kako je istakao beskompromisno će se tražiti i zahtevati odgovornost za užasan zločin na Petrovačkoj cesti koji, kaže, pamtimo već 30 godina, i koji ćemo kao narod pamtiti dok nas bude i svet podsećati na njega da se ne dozvoli da se ovakvo stradanje ponovi.

- Zauvek ćemo se sećati i tražiti istinu i pravdu za deset nevinih života, od toga četvoro dece, za nevine živote koje su zločinci prekinuli na Petrovačkoj cesti! Srbija pamti - rekao je Vučević.

Hrvatska vojska bombardovala je izbegličku kolonu Srba 1995. godine na Petrovačkoj cesti u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" i tom prilikom stradalo je 12 civila, od kojih četvoro dece, dok su desetine bile teško ranjene.

Hrvatski piloti su ispalili projektile na izbeglice, iako je bilo jasno i vidljivo da je reč o civilima, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.

U akciji "Oluja" stradalo je oko 2.000 i proterano oko 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine.