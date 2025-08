BRNABIĆ O USTAŠKOM PIRU U SINJU: Sledeći korak neki novi Jasenovac

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je o Tompsonovom koncertu u Sinju i fašističkom skandiranju na Poljudu dan ranije

- Ništa me više ne čudi. U skladu sa trendovima koje vidimo u Hrvatskoj. Imate u Saboru poslanike koji svoje govore završavaju pozdravom Za dom spremni, što je pandan "Zig hajl". Da vi 80 godina posle, pored najvećeg logoram, da 400.000 ljudi uzvikuje za Dom spremni, pa da je u jednoj Nemačkoj od 80 miliona ljudi, mnogo je. Hrvatska je sa pravom razumela da EU to odobrava. Videli smo na godišnjici Oluje takođe ustaško divljanje, i sada imate ponovo Tompsonov koncert. To je sve u skladu sa tim šta Hrvatska promoviše čitav niz godina. Najveći problem za mene je tišina EU, zato što tišina uvek znači odobravanje. Ljudi i institucije EU nisu toliko gluvi, slepi ni gluvi. Ne znam šta može da bude sledeći korak, nego da se otvori opet Jasenovac i da se pobiju Srbi koji su ostali tamo. Nastavićemo da se borimo protiv toga.