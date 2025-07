VUČIĆ U DNEVNIKU: Sačuvaćemo mir i stabilnost - Sinoć su bili uplašeni i Srbi i Bošnjaci, i jedni i drugi ne žele nikakve sukobe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika na RTS-u.

Foto printskrin RTS

- U Novom Pazaru 80% su Bošnjaci, ostalo su Srbi pravoslavne vere. Za ljude je najvažnije da ćemo sačuvati mir i stabilnost. Sinoć su bili uplašeni i Srbi i Bošnjaci, i jedni i drugi žele mir i stabilnost i ne žele nikakve sukobe - kaže Vučić i pita šta je racionalni ishod jučerašnjih dešavanja.

- Važno je da svi sednemo da razgovaramo. Svi koji su napadali policiju biće dovedeni poznaniju prava - navodi Vučić.

- Video sam to i u saopštenju jednog od lidera bošnjačkih partija koji je rekao "nisu nam potrebna ni privatna obezbeđenja, ni napadi na policiju niti uvrede na nacionalnoj i verskoj osnovi", pritom izjednačavajuči to sve. To ne može da se izjednačava. To privatno obezbeđenje nikakve propise nije kršilo, niti znam čije je, niti kako je dovedeno, ali znam sledeće činjenice: reč je o Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, koji ima svog rektora, koji je zadužen u ime države da upravlja njime. Oni su se trudili, počeli da sprovode onlajn nastavu, da rade sve druge stvari. To nije univerzitet ako je brlog, a jeste brlog, kao i fakulteti u Beogradu, SKC, koji je ličio više na svinjac nego na kulturnu instituciju. U tom trenutku rektor koji je zadužen za red i mir, reč je o Zani Dolićanin, Bošnjakinji, muslimanske veroispovesti, što ne bi bilo važno da ne bi bilo povika "srpsku vam majku" i psovke protiv Hrista, dakle ona poziva u skladu sa zakonom privatno obezbeđenje da omogući da se očisti zgrada i da se privede nameni kojoj taj univerzitet treba da služi. Policija nije uopšte kročila nogom, oni odlaze kada svi oni napuštaju zgradu, da zaštiti ljude koji ostaju unutra, a kasnije i samu zgradu, od blokadera koji bi ponovo na protiv pravan način da zauzmu objekat. Taj objekat ne pripada studentima blokaderima, i oni nisu vlasni da odlučuju kako se on koristi, već je vlastan onaj koji je u ime države izabran da to čini, a to je rektor, Zana Dolićanin. Policija trpi teške pritiske, mnogo mi je teško palo ono što se događalo sinoć ispred Zvezdinog stadiona, jer je policija ceo dan bila pod pritiskom i u Pazaru, i na mnogim drugim mestima. Policija se trudi da ne primeni nikakvu silu, čak ni milimalnu protiv onih koji brutalno gaze zakone. Šta je policija bila kriva, ona je stala ispred tih vrata, i ništa drugo nije radila, nikoga nije dirala. Oni su ih gađali kamenicama, flašama. Moje pitanje je šta je policija bila kriva? Ništa nažao policija nije učinila nikome, neki drugi su se siledžijski ponašali i to koristili za svoju političku promoviju - navodi Vučić.

Kaže da nije problem "Alahu ekber", već kada psujete srpsku majku i Hrista, jer smo mi uvek osuđivali svako ruganje islamu i proroku Muhamedu.

- Ja njima šaljem poruku bratske ljubavi. Najbližeg mogućeg odnosa,. Bez obzira što će svi mediji u Sarajevu i Raškoj oblasti da izvrnu moje reči, jer svi politički činioci u Pazaru, Sjenici i Tutinu pre svega, trudiće se da izvrnu svaku moju reč jer je popularno govoriti protiv Srba, četnika... - kaže Vučić.

- Kada idete u Pazar, hoću da odem u neku bošnjačku kafanu, rekli su mi iz BIE da ne mogu ni ovamo ni tamo, a kad sam pitao zašto, rekli su da se tu pevalo Naseru Oriću. Pitao sam "jel ima jedna". Pa nema nijedna! Rekao sam da me puste da razgovaram sa ljudima. Ponovo ću da idem, i da razgovaram sam. Začudio sam se različitim izjavama iz Pazara, ponekad je komično kako neki ljudi doživljavaju politiku. Neki kažu da ne bi bilo puteva za Novi Pazar da nisu u vladi, a bilo bi, jer sam ja to želeo i svi ljudi u Vladi. Mislim da je besmisleno da izjednačavate dolazak privatnog obezbeđenja sa kamenovanjem policije. Pritom nisam znao da će rektorka to da preduzme, da sam znao bili bismo više pripremljeni. Ovde je bilo grešaka manje u policiji, više i Bia. Teško je ljudima posle 9 meseci da zadrže i koncentraciju, pažnju. Mi ćemo sačuvati mir i stabilnsoti i mogu da se bezbedno osećaju i Srbi i Bošnjaci. Uskoro ću otići tamo sam da razgovaram - najavio je on.

- Srbija je suviše jaka. Nisu ovo devedesete i dvehiljadite, država je mnogo jača, uvek može da dovede poznaniju prava svakoga - rekao je on.

Foto printskrin RTS

- Razmišljam o situaciji u Novom Sadu, Dinko Gruhonjić kao guru i još neki uništili živote deci. Bude mi žao i Mile Pajić i njenih kolega, iako se ne slažem s njenim stavovima. Znam da su tim mladim ljudima neki odrasli magarci uništili živote, ne razmišljajući o toj deci. Oni lepo žive danas glumeći nacionalne heroje, vodeći računa da oni ne načine krivična dela, ali su zato decu gurnuli u krivična dela. Sve razmišljam šta da učinite da im pomognete, a da to ne bude loša poruka za sve druge. To znaju i ta deca i njihove porodice. Znaju da su brutalno iskorišćeno. Znate li koliko nas njihovih očeva i majki zvalo od studenata koji su završavali u pritvoru, privođenju. Koliko puta smo molili da rešavamo kako bilo, to su deca iz finih porodica, profesori su ih naterali...- ističe on.

O najavi "vrele političke jeseni"

- Svašta sam ja kao mlad najavljivao, pa se ništa nije desilo. Ne mogu te gluposti više da slušam. Gotovo je sa obojenom revolucijom. Ja pratim i snagu i moć i političke prilike. Obojene revolucije su one koje idu na sprovođenje nezakonitih promena mimo izborne volje, regularnog političkog procesa, uz podršku spolja. Sprovođenje neke vrste državnog udara, puča... Uz podršku novca spolja, medija spolja, političkih organizacija spolja.

- Kod nas mora da se poštuje pravni poredak. Samo oni mogu da donesu tu odluku. Na pijacu možete da kupite paradajz i jaja, ali se tamo ne donosi odluka kad su izbori. Ne donosi se ni na fakultetu. Zna se gde se takva odluka donosi. Oni su želeli da razgovaraju sa strancima, a sa nama ne, čelnici univerziteta. Predmetna nadležna institucija doneće tu odluku u skladu sa interesima građana i iz poštovanje potreba - kaže Vučić.

- Bio sam užasnut stavovima koalicionih partnera. Relativizacijom i kompletnim njihovim stavovima, reći ću im u lice. Mogu slobodno da odu ako im se ide. Razgovaraćemo, sve ću im reći u lice šta im zameramo, pa ako im se sviđa sviđa. Inače imamo većinu i bez njih - kaže Vučić.

Foto printskrin RTS

O novim ekonomskim merama

- Kada imate visoku cenu višnje, nikad nećete moći da vidite ni na RTS ni na N1 da su seljaci zaradili, već ćete ići kod kupca i da kažu "zašto je na pijaci visoka cena". Uvek je važno da se ide samo sa negativnim narativom. Najviše kukaju oni koji najviše imaju. Najamnje kukaju oni koji su kupili kilo trešanja za mesec dana, to je u pritodi ljudskoj, tako je i kod nas Srba - ističe predsednik.

- Razumevajući da imamo i dalje niže srednje klase i siromašnijih ljudi, manje nego ikad u istoriji,, što potvrđuju i Svetska banka i MMF, ali moramo o njima da vodimo računa. Zato smo krenuli bez državne pomoći, našim donacijama, da pomažemo ljudima koji su ostali bez svega u požarima. Za dan ili dva ću da ih posetim da vidite šta smo već izgradili i to od privatnih donacija koje smo uspeli da obezbedimo, da bismo što brže bez procedura krenuli, da ljudi ne sačekaju zimu. Kasnije ćemo sve drugo što nije najhitnije. To je ta briga o ljudima.

- Znamo da postoje ljudi koji žive teže i za njih hoćemo da se pobrinemo. Hoćemo da kažemo tgovcima, da zakonski uredimo mogućnost povećanja marži ili maksimuma marži - možete da zaradite, to vam je posao, želimo vam što veću zaradu, ali nemojte da to ode u krajnost da koristite to što imate veliki broj bogatijih ljudi i da time ispaštaju oni u nižoj klasi. Radimo vredno. Nećemo dozvoliti različitim lancima, da kažu "evo ti jedan dezodorans koje ljudi inače malo kupuju, pa je ovo prilika da ga po jeftinijoj ceni prodaju", ići ćemo na najvažnije proizvode za ljude. Ne kažem da će baš svi da budu u tome, ali svi koji tu budu bili biče izuzetno važni proizvodi i deo potrošačke korpe. To je ono čime hoćemo svakome čoveku u Srbiji da pomognemo - kaže on i dodaje da su drugi deo bankarski krediti.

Foto printskrin RTS

- Krediti će morati da budu po nižim kamatnim stopama, ako hoće da posluju u Srbiji. Ne kažem da će biti idealni uslovi, jer kredit nikad nije idealan, sve što morate da vraćate nije idealno, ali vam je negde uzimanje kredita sa niskim kamatnim stopama i uslov rasta i razvoja zemlje, naoretka privrede i svega drugog. Hoćemo da omogućimo našim privrednicima i građanima da mogu da imaju jeftinije kredite, makar onakve kao u zapadnim zemljama koje imaju kreditni rejting kao mi. Pod istim uslovima.

- Imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, a napominjem da izvršitelji nisu krivi, već zakon od pre 15 godina i oni koji su ih donosili. To mora u Ustavu da se menja, da bismo ograničili izvršenje, da ne možete da izbacite čoveka iz stana do određene kvadrature. U septembru bismo krenuli u proceduru. To otvara mogućnost i za druge stvari - ovo i još nekoliko važnih stvari za građane, ali još uvek ne smem o tome da govorim - kaže predsednik.

Foto printskrin RTS

Kaže da mora da se pronađe sredina i kada je u pitanju plaćanje struje, da vidimo kako da pomognemo siromašnijim ljudima, ne samo kroz socijalne karte.

- Ovo je naša namera, da pokušamo ljudima koji imaju najmanja moguća primanja da pomognemo. Moja želja je uvek bila i da pre svega onim sa najnižim penzijama pomognemo. Razumem probleme i muke naroda, moramo da nastavimo ovako da radimo, gradimo, da se ponašamo ozbiljno, podižemo stopu rasta. Blokaderi su nam razvalili privredu. Moramo danonoćno da radimo treći i četvrti kvartal, da se borimo za sve.

O sankcijama Amerike

- Mi smo izašli sa našim predlogom, mali smo mi. To nam pre svega pravi probleme u gumarskoj i vojnoj industriji, govorim o velikim stvarima, a sve ostalo je naravno manje, ali nam sve znači. Mi smo predali naš predlog, čekamo odgovor i verujem da ćemo ga uskoro dobiti. Tramp prvo želi da rešava stvari sa velikima. Mala mu je trgovina sa Srbijom, milijarda jedna. U poređenju sa bilionima, trilionima u trgovini sa Kinom i Evropskom unijom, mi smo kap u moru - kaže Vučić.

Foto printskrin RTS

O sankcijama NIS-u

- Mi svakako trpimo posledice i nije nam jednostavna situacija. Nisam siguran da će se, ako uzmemo u obzir kakvi su danas odnosi Amerikanaca i Rusa, da će se to produžavanje nastaviti, ali mi nemamo tu šta da radimo. Mi ne želimo da nacionalizujemo tu imovinu, ne želimo da se ponašamo onako kako su se ponašali neki drugi prema ruskoj imovini, mislimo da je to fer. Videćemo šta da radimo. Do sada nije bilo problema, i verujem da u budućnosti neće biti problema u snabdevanju ni naftom ni gasom. Mi smo uvek bili pouzdan partner onima sa kojima smo sporazume pravili i to ćemo činiti i u budućnosti - naveo je Vučić.

Foto printskrin RTS

"Zlo doba prolazi"

- Želim da se zahvalim građanima Srbije na tome što dobro razumeju koliko nam je strpljenja i trpeljivosti potrebno. Namerno me nisu pitali ni večeras o tome zašto blokaderi idu na kuće ljudima, što se nije dešavalo još od 1932. do 1938. u Hitlerovo vreme. Kako i odakle im pravo da napadaju žene, majke, one koje same žive, odakle im pravo da napadaju ljude samo zato što drugačije misle, da im hode po kućama, stanovima, ali i to zlo doba prolazi. Sve ih je manje. Hvala svim tim ljudima što su sve to izdržali. Hvala ljudima u Srbiji što su trpeljivošću, strpljenjem i svojom idejom uspeli da pobede one koji osim svoje mržnje nikakvu ideju nisu imali. Hvala vam na svemu tome. Treći i četvrti kvartal idemo najjače, da bismo nadoknadili sve ono što smo izgubili u prvih šest meseci ove godine - zaključio je Vučić.