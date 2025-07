"VUČIĆ NIJE DAO KOSOVO" Opozicioni novinar očitao lekciju ideologu blokadera za koga je Srebrenica genocid i Kosovo nezavisno (VIDEO)

OPOZICIONI novinar Aleksandar Dikić očitao je lekciju ideologu blokadera Dušanu Teodoroviću za koga je Srebrenica genocid, a Kosovo nezavisno.

Foto: Printskrin

- Ova "nedavačka zastava", neki je zovu pežorativno krpa, šta znači nedavačka zastava. Nju isto nosi sin Aleksandra Vučića, e sad da pogledamo i da se suočimo kao građani sa realnošću. 1999. godine Kumanovskim sporazumom vojska i policija su povučeni sa Kosova. 2013. godine Vučić i Dačić su zajedno potppisali Briselski sporazum gde je rečeno Prištini izvolite tužilaštvo i sudove. Skinite uniforme sprski policajci, ponovo Aleksandar Vučić - rekao je ideolog blokadera, na šta je opozicioni novinar Dokić rekao:

- Što se tiče nedavačke zastave, nije u Kumanovskom sporazumu, ni u Briselskom a ni u kasnijim sporazumima, Srbija ne pristaje da prizna Kosovo kao nezavisno. To je neka crvena linija koja jedina može da povezuje jednu i drugu stranu. To što Danilo Vučić nosi "Ne damo Kosovo" - rekao je on, na šta je Teodorović rekao:

"On nosi laž, jer je Kosovo dao njegov tata".

- Pa nije ga dao, ne mogu da se složim sa tim, jer i on ima crvenu liniju da ne želi da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Moramo se složiti sa tim - istakao je Dikić.

Pogledajte video.