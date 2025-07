UVREDLJIVI GRAFITI NA KUĆI POSLANIKA SNS Jovanov: Nadležni da privedu počinioce (FOTO)

NA porodičnoj kući poslanika Srpske napredne stranke (SNS) i predsednika skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine Milimira Vujadinovića u Subotici noćas su ispisani uvredljivi grafiti, a šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov najoštrije je osudio napad blokadera na kuću Vujadinovića i pozvao nadležne organe da privedu počinioce.

Foto: Tanjug

Jovanov je rekao da, kako je naveo, blokaderi zgubidani dolaze pred kuću političkim protivnicima, bave se zastrašivanjem njihovih porodica i dece i to na porodičnom pragu.

- Očigledno je da je blokadersko-zgubidanska banda ušla u svoju terminalnu fazu i u toj fazi koriste najogoljenije nacističke metode - naveo je Jovanov i dodao da je ideja blokadera da neko nervozno reaguje i da dođe do prolivene krvi jer je to, kako je naveo, jedini način da ožive propalu obojenu revoluciju, ali to se neće desiti.

(Tanjug)