"UŽASNE SCENE" Mićin: Najviše sam bio uplašen za svoju decu, svoju porodicu

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin izjavio je danas da se najviše uplašio za svoju porodicu, naročito za svoju decu, kada su se sinoć ljudi koji blokiraju ulice tog grada okupili ispred njegovog porodičnog doma da protestuju, i izrazio nadu da se takve scene više neće ponoviti.

Foto: Tanjug

- Užasne scene, bili smo uplašeni. Ja nisam toliko, koliko sam bio uplašen za svoju decu, svoju porodicu. Nadam se da se ovo više nikada neće ponoviti. Ovo je nešto što se ne radi i nikada se nije radilo - rekao je Mićin prilikom uključenja za TV Pink.

Kako je naglasio, dobio je puno poruka podrške, ali i naveo da su komšije u okolnim stanovima imale razumevanja.

- Ono što mi je izuzetno važno je to da su moje komšije, kada sam im poslao poruku da će se desiti to što se desilo, skoro sve imale razumevanja za to, ali siguran sam da nisu imale razumevanja za njih, jer je to mali prostor na kom su se ti ljudi koji blokiraju ulice Novog Sada juče skupili. Između zgrada nema ni deset metara i oni su maltretirali građane, urlali, vrištali i pravili performanse, videli ste do koliko sati - rekao je on.

Gradonačelnik Novog Sada je rekao da oni koji protestuju nisu objavili samo ulicu u kojoj on živi, već i tačnu adresu na kojoj se nalazi njegov dom.

- Uzeli su otirač koji stoji ispred mog stana na kom piše porodica Mićin. Dakle, neko se od njih popeo gore do mog stana i uzeo taj otirač i odneo ga dole. Mogli ste da vidite šta su radili sa njim, gazili su po njemu... Tako oni poštuju nečiju porodicu i porodični dom. Sve ste mogli da vidite kako su se ponašali. Zaglavili su čačkalicu dole na interfon, koji je non-stop zvonio - rekao je Mićin.

On je istakao da ga ohrabruje to što ispred svog doma nije video opozicione odbornike i poslanike, jer, kako je rekao, veruje da oni kao profesionalni političari razumeju da je odlazak ispred porodičnog doma političkih neistomišljenika nešto što se ne radi.

Komentarišući to što je predsednik SNS-a Miloš Vučević rekao da iza napada na njegovu kuću, koji se takođe dogodio dan ranije u Novom Sadu, stoje Bojan Pajtić i Marinika Tepić, Mićin je rekao da političari mogu da budu na suprotnim stranama, ali da nije normalno da se odlazi ispred porodičnih domova i protestuje.

- Video sam komentar Bojana Pajtića, koji me zaista užasava. Možemo mi da budemo na suprotnim stranama, ali da on normalizuje to da neko nama dođe na kuću... Ne znam da li bi on voleo da njemu neko dođe na kuću. Siguran sam da ne bi. Meni je to potpuno nenormalno - rekao je Mićin.

Dodao je da ga sve što se desilo neće pokolebati i da će i dalje nastaviti da radi u interesu građana Novog Sada.

Mićin je rekao da onima koji protestuju smeta to što se nijednog trenutka nije povukao i što je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najviše pomogao Novom Sadu od 2012. godine.

- Nijedan predsednik toliko nije uradio pre toga. Ja govorim o činjenicama, a ne zato što želim da se dodvorim bilo kome. Od 2012. kontinuirano traje podrška predsednika Vučića i njegovog kabineta. Kad god je Novi Sad zamoilio za pomoć, ta pomoć je stigla - naveo je on.

Kako je naglasio, kada je SNS preuzeo vlast u Novom Sadu 2012. godine, nije postojala nijedna lokacija koja je spremna za investitore, ali to se, kako je zaključio, promenilo zahvaljući podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Tanjug)