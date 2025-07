STRUČNA JAVNOST ZABRINUTA: Zbog Nenadićevog slikanja sa potencijalnim svedokom ili osumnjičenim

FOTOGRAFIJA na kojoj se nalazi glavni javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić u društvu rektora Beogradskog univerziteta Vladimira Đokića i drugih lica, među kojima su i potencijalni svedoci ili čak okrivljeni u postupcima koje povodom pada nadstrešnice vodi JTOK otvorila je nekoliko pitanja.

Foto printskrin TV Informer

-Kada se glavni javni tužilac JTOK pojavi u javnosti sa rektorom BU Đokićem, to je jedan deo, ali on (Đokić) je sada jasno uzeo učešće i u političkom životu i u političkim aktivnostima, pa onda takvo vaše pojavljivanje (Nenadićevo) predstavlja politički akt koji vas sa punim pravom izlaže političkoj kritici u političkoj areni, jer ste svojim aktom doveli sebe u tu poziciju i treba to da istrpite, rekao je advokat Dragoslav Ljubičanović komentarišući Nenadićev zahtev upućen Visokom savetu tužilaštva za zaštitu od neprimerenih spoljnih uticaja medija.

I kada bi se zanemario taj "politički" deo fotografije, prema rečima advokata, na njoj se nalazi i lice koje je u najmanju ruku moglo da bude svedok u postupku koji vodi JTOK - konkretno, bivši direktor skupštine Infrastruktura "Železnice Srbije" Nebojša Bojović koji je potpisao odluke koje se tiču puštanja u rad rekonstruisanih objekata na Železničkoj stanici u Novom Sadu, među kojima je i nadstrešnica, koja se obrušila 1. novembra 2024. godine, usled čega je život izgubilo 16 ljudi.

-To je sporno stručnoj javnosti. Šta će glavni javni tužilac čije tužilaštvo vodi postupak po pitanju odgovornosti za pad nadstrešnice, u društvu lica koje može biti u najmanju ruku svedok ili čak osumnjičeni, a koje je svojim potpisom pustilo u rad taj objekat koji je izazvao smrt 16 lica. To je ono što postavlja pitanje pristrasnosti ili nepristrasnosti postupajućeg tužioca, smatra Ljubičanović.

To što se sada mediji bave Nenadićem, advokat ne vidi kao sporno i podseća da je on na toj funkciji 10 godina i da se mediji njime nisu bavili, ali vidi kao sporno to što se sada plasira da je napadnuto JTOK zbog te fotografije, iako je imenom prozvan samo Nenadić.

Sa druge strane, advokat je podsetio, na ponašanja dela medija prema glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (Nenadu Stefanoviću), koji je već tri i po godine tema u javnosti i mora da odgovori na neka pitanja koja mu mediji postavljaju.

Na ovu konstataciju nadovezao se sagovornik u emisiji "Stav dana" na Newsmax televiziji, pravnik i akitivista za ljudska prava Milan Antonijević, rečima da je Stefanović "progonjen" od strane medija.