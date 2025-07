"PONOSAN SAM NA SRBIJU KOJA SE GRADI" Vučić: Uskoro otvaramo prugu Novi Sad-Subotica (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji mosta preko Dunava u sklopu Fruškogorskog koridora.

O Osmani

- Jutros sam imao zvanične razgovore sa najvišim predstavnicima Stejt Dipartmenta koji su u poseti Srbiji. ja ne znam šta bi vam rekao. Ja nisam doktor za takve izjave su potrebne čike u belom a ne političari da nešto demantuju. Jel stvarno možete da prođete da Amerikanci ili Kinezi ili neko drugi da ne zna šta se zbiva? Mi nismo nijednog vojnika podigli, nijednu mašinu pokrenuli. Ništa nam ne pada na pamet, mi hoćemo da radimo, da gradimo, da mostovima naučno tehnološkim parkovima, ekonomijom pobećujemo sve. Uspevamo u tome i nastavićemo to da radimo.

O optužbama za genocid

- A oni koji stalno pričaju o ratovima i krivici, izgleda da imaju pre svega gržu savest. Što se Hrvata tiče, razumem sasvim. Zamislite da ste napravili jedan Jasenovac, koliko griže savesti morate da imate, i koliko vekova morate da nosite sa sobom. I razumem ih što žele da nađu novog krivca, posebno onog koji je najveća žrtva svih zlodela koji su učinili. Mi ćemo da se bavimo svojim poslom. Vi tražite da odgovorim na pitanje, ja to nikada sam ne govorim osim kada smo primorani da izgovaramo neku reč na kontu onoga što su već rekli.

O izjavama Bećirovića

- Ja izbegavam da na lični nivo prenosim stvari. Neću to da radim. Želimo dobre odnose sa Bošnjacima. Sa njim je nemoguće jer je on lažov i ne samo što je lažov nego i izmišlja i obmanjuje svoje građane lažnim pretnjama i tako dalje koje ne postoje iz Srbije. Šta da mu radim? To je sve što mogu da kažem.

O opoziciji

- Ja da se dodvoravam nekome? Ja da se dodvoravam Evropi? Skrenuli sa uma svi. Blago njima. Ja ne mislim da su oni nacionalisti, ne mislim da su bilo šta, ne mislim da imaju bilo kakav bplan i program osim tehničkog organizivanja maltretiranja građana Srbije i nemislim ništa o bilo čemu razmišljaju svi naši politčki protivnici ključujući N1 koji nema svoju politiku jer oni su jedan dan najveći mrzitelji Putina, ali ako im odgovara poljubiće ga i u zadnjicu samo ukoliko bi taj rekao nešto protiv mene. Oni politiku nemaju, ja imam. Moja politika, moje srce kuca za Srbiju i mene interesuju samo stvari koje se tiču naše zemlje. Ja se borim za interese Srbije, ne za interese Evrope, Amerike, Rusije, bilo koga drugog. I to jeste moj lično najveći problem jer to niko ne voli da čuje i vidi osim građana Srbije koji podržavaju i vole tu politiku. E to je ono što oni ne mogu da razumeju.

"Mi nismo žrtvovali demokratiju"

- Ja sam srećan što smo na demokratski način uspeli da odnesemo pobedu neupotrebljavajući silu i samo minimumom fizičke prinude odgovarajući na žestoke napade blokadera. Nekada morate da birate između dve stvari. Da li ćete žrtvovati demokratiju ili ne, mi nismo žrtvovali demokratiju. Kada napadnu policajce,policajci koriste bukvalno minimum fizičke prinude kako bi zaštitili sebe. Svakako ćemo praviti računicu (štete) i ja ne razumem ljude koji su sve ovo radili. Razumem da je došlo do zakrčenja mozga zbog odvratne propagande koji šire Šolakovi mediji i stranci. Ne mogu da vam kažem koliko ih je sada u Beogradu po raznim hotelima koji organizuju seminare za blokadere, šta kako i na koji način je potrebno da rade protiv svoje države, ali mogu da ih obučavaju koliko hoće. Prohujalo sa vihorom i gotovo.

"Ponosan sam na Srbiju koja radi i gradi"

- Mnogo toga je pred nama, ponosan sam na Srbiju koja radi i gradi. Uveren da smo na putu pobede i siguran da niko Srbiju ne može da zaustavi. Cilj obojene revolucije je bio da Srbija stane, nisu slučajno pokušali da blokiraju gradnju i ovog mosta. I uprkos svemu smo usevali da nastavimo da radimo i gradimo, jer je naš cilj budućnost ove zemlje, naše dece.

Uskoro pruga Novi Sad - Subotica

- Uskoro otvaramo prugu Novi Sad-Subotica. Taman da možete do Budimpešte najkraće, najbrže, najsigurnije. To su uspesi kojih ćemo tek biti svesni.

- Do kraja godine ćemo otvoriti još najmanje 20-25 km brze saobraćajnice. Što će ponovo da spaja Braničevski okrug, sa Borskim, sa Beogradom i ostatkom Srbije.

Obraćanje Vučića

- Da vam se zahvalim što ste došli u Novi Sad na veličanstveno gradilište. Ovaj mesto je 70% završen. Završićemo ga pre kraja 2026. godine, biće spojen u celosti do aprila 2026. godine. Naše kineske kompanije, prijateljske kompanije rade veoma dobro i oni će pre kraja godine da završe iskopavanje obe cevi Fruškogorskog koridora to je 7 kilometara, duple cevi sa obe strane pa izračunajte koliko je to teško. Koliko je to za nas podvig u pravom smilu u veći, i to će biti najveći tunel u celoj Srbiji, duži od Laza, Munjinog brda, biće ovaj ovde fruškogorski koridor i pravi graditeljski poduhvat. Pravi podvihg i zahvalan sam našim neimarima i ljudima koji rade sa njima i našoj kineskoj braći

- Hoću da se zahvalim predsedniku Si Đinpingu i nastavićemo da gradimo čelično prijateljstvo. Uprkos pretnjama o kojima se neretko priča prema našoj maloj zemlji, mi od svoje politike nećemo da odustanemo.

- Hoću da se zahvalim vama u NS kao građanima koji ste izdržali teror 7 meseci, jezivi teror blokadera koji su mislil da imaju pravo da uništvaju svima živote i važno je da smo se koncetrisali na napredak bolji život građana Novog Sada, ne samo Novog Sada već cele Vojvodine, celog severa Srbije i to ćemo da činimo i u budućnosti.

Obraćanje kineskog ambasadora

- Hvala predsediče. Predsednik je lider koji ima veliki vid koji je fokusiran na izgradnju. Prethodni 10 godina vodio Srbiju i narod da izgradi celu mrežu puteva više nego pre 50 godina. Danas sam tu kada gledam na most, ja sam ponosan sa našim kineskim firmama. Pošto ovaj projekat ubuhvata i tunel i veliki most preko Dunava, ipak postoje poteškoće ali verujem da uz trud između kineskih i srpskih radnika mi ćemo ostvariti novu tačku na čeličnom prijateljstvu između dve zemlje. Ja verujem uz vođstvo predsenika Si Đinpinga i predsenika Vučića da ćemo nastaviti da gradimo, hvala svima

Obilazak radova

O blokadama u Užicu

- Uskoro ću izgleda morati i u Užice. Uskoro ćemo u Novom Sadu da pravimo velikiu skup, a i u Užice.

- Nemojte da izgubite iz vida da smo se suočili sa do sada, najbolje organizovanom obojenom revolucijom na evropskom tlu.

- Prošlo je vreme obojene revolucije. Mnogo ste para izgubili, i ako ste, jer ste ga upotrebili protiv svoje zemlje. Plaćali ste dnevnice 200-300 evra za ove što voze bicikli, trče, plivaju, voze se. Ako ste izgubili.

- Najteže je uvek da se pronađu pare, ljudi misle ima neki ćup pa vadiš, ali nema. A kada nađeš pare sve može, Kinezi mogu da urade sve. Vrlo sam zadovoljan kako rade, rade odlično.

Vučić o blokaderima

- Kada se nešto dobro uradi, ublagodetima svi uživaju. Samo je pitanje ko je kome doprineo, a ko je sprečavao. Oni ne samo da ne pomažu, što nekad mogu da razumem. Ne mogu da mi skinu osmeh sa lica. Vidite šta ostavljamo iza nas, a šta oni ostavljaju iza njih? Smeće. Razlika u rezultatu. Jedna je kontejner politika, a jedan je napredak Srbije, izgradnja mostova, puteva, svega drugog. Jedno nasilje, napadi na policiju na građane, blokade, a drugo je sloboda, sloboda izražavanja, poštovanje razlika i sve drugo.

Izgradnja puta Čačak-Kraljevo

- Usporene su druge stvari, ali mi radimo. Da li postoji neki problem? Pa postoji ali vredno rade ljudi, ozbiljno. Sad moramo da rešavamo problem na severu, ponovo rešavamo probleme na drugim lokacijama u Centralnoj Srbiji i to ćemo da rešavamo kako smo krenuli i završavamo. Mnogo se nadam da brzo otvorimo Vrnjačka Banja, do ulaska u Kraljevo na jesen ali mi je mngoo važno da do maja Čačak- Kraljevo. Kada završite Čačak - Kraljevo, onda imate celu Šumadiju i južni deo Šumadije spojen, onda nam ostaje severni Šumadije.

"Vide da je obojena revolucija propala"

- Naše ljude spaja ljubav prema državi, kad naš čovek oseti da mu neko državu dira, onda koristi sve odbrambene mehanizme i štiti državu. I videli ste danas ljude koji su bili, više od 1000, svejedno, nije ni važno. Ne volim da preterujem kao oni. Ako ne pomnože sa 6 ništa nisu uradili. Vole svi da slažu oko brojeva. Videli ste raspoloženje ljudi. Vide da je obojena revolucija propala.

O materijalnoj šteti koju su naneli blokaderi

- Ogromna je to, u stotinama miliona evra da ne kažem u milijardama. Imate direktnu, neposrednu i tkz. posrednu štetu. Tšeko je izračunati ali ćemo se baviti time.

Napomenuo je da turisti koriste obilazne puteve kako su blokade krenule, kao i da nećemo moći da nadoknadimo štetu do kraja godine, već sledeće.

- Automobili neće da idu preko Srbije jer ne znaju da li će neka budala da im stane na put ili neće. Nećemo moći da nadoknadimo ove godine, ali sledeće ćemo. Sve što su pokušali da unište, uspeli su ponešto da uspore, ali glad Srbije za rašću je nazaustavljiva. Nego šta će nego će odgovorati. Samo nemojte da se pravite posle da ste iznenađeni. Svi će odgovorati, koji su kršili zakon, rušili zemlju, učestvovali u nasilju.

Obraćanje predsednika

- Mislio sam da će me sačekati blokaderi, ali su mi rekli "ne ovo su naši" - našalio se predsednik.

Spomenuo da će se ovaj deo koridora otvoriti do kraja 2026. godine.



- Tri mosta se grade u NS i zapamtite dragi prijatelji, ovo će ostati zapamćeno kao vreme kada ste najviše gradili. Ovo gradimo uprkos njima. Svaki naš napor pokušali su da zaustave. Svaki progres da spreče. Tražili su da Srbija stane. A jedino što smo mi hteli to je da Srbija ide napred. Da Srbija ne sme da stane. Da se Srbija gradi. Da Srbija radi. i zato vam hvala!

- Hvala vam na ovom dočeku, ja imam samo dve sitnice da vam kažem pre nego što odem da obilazim most. Uskoro se vidimo u Novom Sadu. Znam koliko su ljudi u Novom Sadu propatili svih ovih meseci i posle teške tragedije razumljivo je. Propatili su zbog maltretiranja onih koji su uništavali sve po NS, slobodu, terorisali grad i građanje, sprečavali kretanje i mislili da imaju prava na to. Dolazimo da pokažemo da Novi Sad pripada svima i da ne mogu da unište Srpsku Atinu kako su zamislili.



- Nisu uspeli dragi prijatelji samo zahvaljujući vama, samo zahvaljujući vašoj ljubavi prema Srbiji.

- Hvala na divnom dočeku, na gostoprimstvu! Mislim da je ovaj most, koliko, 70 odsto fizički završen, u aprilu ćemo da ga spojimo i pre kraja 2026. da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu i zapamtite, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i radili, to je čudno vreme u kojem neki ljudi napadaju rad, napadaju kada zemlja napreduje i kada se gradi. I ovde su pokušavali da spreče izgradnju i progres, što niko normalan u svetu ne može da razume. Uspeli smo da nastavimo da gradimo zemlju, da činimo zemlju uspešnom. Jednoga dana, nemojte da dozvole da se prave da su jednako zaslužni, ovo radite vi, vi koji volite Srbiju i koju želite da vidite uspešniju, ovo gradimo uprkos njima. Svaki naš napor pokušali su da osujete, izgradnju da zaustave, tražili su da Srbija stane, a jedino što smo mi hteli je da Srbija ide napred, da se gradi, da Srbija radi - rekao je predsednik.

Ovaj most predstavlja ključni deo Fruškogorskog koridora.