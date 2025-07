VUČIĆ RAZMONTIRAO ŠOLAKOVU MATRICU LAŽI: Tonski "zalogaji" koji menjaju svest - Ovako su lagali o "napadu" na trogodišnje dete

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

- Jedino što rade već godinama je da Srbiju iznutra uvedu u ratno stanje. Jedino što imaju je mržnja. Sve što rade rade samo da bi proizveli sukobe u državi - kaže Vučić na konstataciju da i ovoliko angažovanje Srbije ljudima u područjima pogođenim požarima nije bilo dovoljno za medije u Šolakovom vlasništvu.

Predsednik je objasnio kako izgleda ta matrica Šolakovih medija na primeru laži o navodnom prebijanju trogodišnjeg deteta u Užicu.

- Nikada niko nije ni pipnuo trogodišnje dete. Školski su to izvodili - pomogu "tonskih zalogaja" ubačenim nedorečenim, između različitih priča, koje vam utiču na podsvest, da va promene najpre podsvest, a onda i svest po tom pitanju. Prilazi "novinar" propagandista koji kaže "možete li da nam potvrdite da je dete pretučeno". Oni im odgovaraju - "strašno je bilo nasilje policije te večeri, oni su nas napali dok smo mi mirno sedel". Na stranu to što on objašnjava da su kriminalci, on kaže da su oni mirno sedeli, a gde, na saobraćajnoj magistrali! Čisti kriminalci u pitanju, sve protivzakonito rade. Taj niti potvrđuje, niti demantuje. Onda ide kod drugog čoveka sa istim pitanje, on odgovara kopi-pejst. Opet ni reči da je neko dete pipnuo, jer se to nije dogodilo. I nađete tako četvoricu, koji vam niti potvrde, niti demantuju, ali 4 puta između idu ti kratki tonski zalogaji u kojima vi sugerišete da se to dogodilo! I nijedan nije demantovao, iako nije potvrdio nijedan jer znaju da bi lagali i da mogu snose krivičnu odgovornost. I tako svakoga dana, po svakom pitanju. Dobar deo je naučio kako funkcioniše taj njihov modus operadni, kako te laži idu. Zato je bilo potrebno da lažu tri godine za Jovanjicu - navodi Vučić.