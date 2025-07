"NEĆE NAROD DA GLASA ZA PROPAST SVOJE DRŽAVE" Vučićeve poruke iz Jagodine: Kada dođu izbori, pobedićemo ih ubedljivije nego prošli put

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će, kada dođu izbori, vladajuća koalicija pobediti opoziciju još ubedljivije nego na prošlim izborima.

Foto: Tanjug/Marko Djokovic

Vučić je to rekao sinoć posle ceremonije otvaranja Turističkog kompleksa i Memorijalnog parka "Dragan Marković Palma" u Jagodini, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora FDU Stevana Filipovića, koji je rekao "da studenti kandiduju kamen i kamen bi pobedio obaj režim".

On je dodao da će opozicija i studenti u blokadi i imati priliku da kandiduje i Filipovića i "kamen i kamen i 250 komada raznovrsnog kamenja".

- Kandidovaće oni 250 primeraka tog kamenja i svega drugoga, onda ćemo da vidimo ko će da pobedi. Slušam ja to već 12-13 godina... svaki put oni pobeđuju, a kad dođu zapisnici, pa moraju da se prebroje glasovi iz zapisnika - računica im ne valja. Neće narod da glasa za propast svoje države, neće da glasa za one koji su uništili fakultete i univerzitete. I ta razlika koju pravimo iz dana u dan je sve veća i veća, te se možda i iznenade - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić poručio je da će država u narednih 72 sata ukloniti blokadu u Zemunu i naglasio da je na toj blokadi sinoć bilo svega nekoliko ljudi.

- Video sam da je (Vojislav) Šešelj dao nekakav rok. Neće dočekati taj rok, tako da mu se ne muče ljudi i ne spremaju za ta čuda - ranije ćemo to da počistimo - rekao je Vučić u Jagodini odgovarajući na pitanja novinara.

Predsednik SRS Vojislav Šešelj je sinoć izjavio da je dao vlastima rok od 72 sata da "raščiste ustaše iz centra Zemuna" i da će ako to ne urade "pozvati četnike da to urade".

- Znate li da od dva do tri popodne nula ljudi im je bilo na blokadama u Zemunu? Mi smo ih ostavili da narod vidi s kakvim budalama i ludacima imamo posla. Nula ljudi. Sad ih je pre nego što sam došao ovde bilo troje. Drže zabarikadirano 30, 40, 50 hiljada vozila na dnevnom nivou. Sram vas bilo, bre. I ne mogu sebi da objasne kako je moguće da im je propalo. Pa propalo vam je, jer ne da Srbin svoju državu - poručio je Vučić.

Foto: Tanjug/Marko Đokovic

Na pitanje novinara da prokomentariše navode na društvenim mrežama da je policija juče na protestu u Užicu pretukla trogodišnje dete, zatim to što su ljudi koji su se u decembru samo gurkali i koškali sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti bili dugo u pritvoru dok je sa druge strane anesteziolog koji je na Vidovdan motkom udarao policiju pušten na slobodu, kao i kako vidi to što je član Upravnog odbora advokatske komore Srbije rekao da hapšenje nakon protesta u Užicu advokata Radovana Novakovića može dovesti do masovnih protesta advokata, Vučić je rekao:

- Strašno smo se zabrinuli za masovne proteste sa Zdenkom Tomanovićem i njima. Evo nećemo spavati noćas. U svakoj zemlji mora da postoji jednakost pred zakonom. Zakon je važan za sve. Kao što važi za vas, za Ivicu i za mene, tako važi i za advokate.

Zapitao je kako to advokati imaju pravo da tuku policajce, da probiju kordone i da li to što je neko advokat znači da ima pravo da zauzima državni put, glavni pravac Zlatibor-Beograd.

- Možete protestovati koliko hoćete. Zakon će da važi za sve. I tu dolazimo i do onog vašeg drugog pitanja. Ne znam sve detalje i ne mogu da ulazim u sve. Mnogo je nepravde bilo u prethodnih sedam meseci. Mnogi ljudi koji ni zašta ili su vrlo malo krivi su platili visoku cenu uličnog pritiska, blokaderskog pritiska. A oni koji su mnogo krivi, oni su na kraju ispali ljudi koji nisu odgovorni pred zakonom, zbog tog istog pritiska. Posao tužilaca i sudija je da narodu daju pravdu, posebno sudija. Plašim se da mnogi u prethodnih šest, sedam meseci to nisu činili - naveo je Vučić. Dodao je da se plaši da je to upravo jedan od razloga ogromnog narodnog nezadovoljstva i da je bilo situacija u Ubu, Kruševcu... "gde smo spasavali blokadere od besa naroda".

- Dakle, narod više ne može da trpi blokaderski teror, kao i nepravdu koje pojedine sudije donose, koji žive u nekom svom mehuru laži koji proizvodi N1, Nova S i svi ostali, misle da će u skladu sa tim da se stvari odvijaju u budućnosti. Neće. I zato će biti potrebno mnogo vremena da u vremenu odgovornosti preuzmu odgovornost oni koji su nepravdu činili, kao i mnogi drugi - rekao je Vučić.

Kada je reč o tvrdnjama da je pretučeno trogodišnje dete, Vučić je zapitao kakav monstrum je mogao tako nešto da izmisli.

- Što danas ćute o tome? Što su sinoć pričali sve vreme o tome, a danas ćute? Sram ih bilo, lažovi jedni. Sve što izgovore lažu. Sve što kažu, izmisle i slažu. A sad razmislite o jednoj stvari. Zamislite, vi idete i vodite dete od tri godine sa sobom. Da se borite protiv policije da vam dete bude štit. I da onda sa tim detetom radite druge kriminalne stvari. Da sednete na magistralni put i da kažete ovim putem sad neće da prođu hiljade vozila zato što se meni tako hoće. I pri tome onda još slažete kako je neko tukao dete, a ne kažete da ste vi probijali kordone i da ste vi napadali policajce. One ljude koji se muče pod punom opremom po ovoj vrućini da stignu svuda na svaku stranu, da zaštite ljude, da zaštite bezbednost, da sačuvaju živote ljudi - rekao je Vučić.

Istakao je da su to vredni ljudi koji teško i krvavo zarađuju svoju platu i da se samo ponašaju u skladu sa zakonom.

- A vi idete i prijavljujete ih da im neko ne dozvoli da putuju u Evropsku uniju. Idete i tražite da oni ne poštuju zakon, pa još hoćete i da ih tučete. I kad krenete da ih tučete, kad krenete da probijate kordon, još se pravite blesavi, pa kažete e pa nisam ja ništa uradio. Pa taj magarac od anesteziologa je motkom tukao policajca. Ne znam je li gori on ili sudija koji ga je pustio. A šta to znači? Sad uzmem motku, tučem policajca, neću da odgovaram za to. Zato što se banda nečija ili nekakva skupila negde i rekla, e sad ćemo da protestujemo - rekao je Vučić. Dodao je da su tako radili i sa autoprevoznikom Milomirom Jaćimovićem i da će to uskoro izaći na videlo.

- Jer će mnogo ljudi da odgovara za to. Za vas koji ne znate ko je Jaćimović. To je neki čovek iz Vojvodine, Novog Sada ili blizu Novog Sada, autoprevoznik, kog su nagovarali da se ubije. Dali su mu benzin i to ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu. Oni su hteli da žrtvuju čoveka, da ubiju čoveka samo da bi podigli revoluciju koja im je propala - rekao je Vučić. Kako je rekao, s monstrumima imamo posla.

- O tom slučaju se vodi istraga i to debela istraga. Pa ćemo da vidimo ko je sve bio umešan u to. Ko je taj kreten koji može da poveruje da je policija tukla dete od tri godine - naglasio je Vučić.

Poručio je da su se, ipak, prevarili jer Srbin ne da svoju državu kada neko dođe da mu je ruši.

- Posebno je ne da najgorima i posebno ne onima spolja što će da nas tuže Bartulici? Je li to onaj ustaša što ih je sačekivao tamo u Strazburu? Što su mu tapšali i govorili - to je budućnost Srbije. Eno ga na koncertu Tompsona peva ustaške pesme - za dom spremni. Taj treba da nam menja DNK ovde u Srbiji. Taj treba da nas uči šta je demokratija. Sa fašističkim pesmama i sa svim ostalim. Ne mogu da se opasulje jer su tek sada videli koliko su žilavi i hrabri ljudi koji hoće da čuvaju svoju zemlju - naveo je Vučić.

Dodao je da su tako govorili da ne valja auto-put, a da je juče od 15.00 sati do danas u 15.00 sati tuda prošlo 20.000 vozila u jednom smeru.

- Samo da mrze Srbiju. Postoje ljudi koji uživaju u tome da mrze Srbiju i da nešto loše svojoj zemlji čine - zaključio je Vučić.

(Tanjug)

