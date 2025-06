PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Sevilje, gde učestvuje na IV Međunarodnoj konferenciji za finansiranje razvoja.

Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

Predsednik je rekao da je razgovarao sa Pedrom Sančezom, kome se, kako kaže, još jednom zahvalio na podršci Španije teritorijalnom integritetu Srbije.

- Razgovrali smo o mnogim oblicima saradnje, brojnim infrastrukturnim projektima. Posebna tema je bio naš evropski put, uvek smo imali podršku Španije - rekao je Vučić.

- Imao sam dug razgovor sa Ursulom fon der Lajen, 30 minuta. Razgovarao sam dugo premijerom Katara, kao i sa novoizabranim predsednikom Mozambika, razgovarao sam dugo sa predsednikom Angole, kao i sa predsednikom Svetske banke. Danas sam razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Gruzije, u popodnevnim satima ću razgovarati na konferenciji. Onda ću da imam bilateralni sastanak, jedan na jedan sa Emanuelom Makronom - kazao je predsednik.

O barikadama

- Država je uradila svoj posao i radiće ga svakog dana. Izašli su saopštenjem - policija je sprovodila nasilje. Takve gnusne laži! Država je radila svoj posao. Video sam da su se ljudi uplašili. Ovo je izraz nemoći, besa. Oni koji izgube traže spas u ovakvom sukobu. Jasno je njima da je sve propalo. Je li to program za budućnost? Kontejneri na ulicama, nerad... Rekao sam da država ima snage i da će da obezbedi red. Najviše su na Autokomandi imali huligana i batinaša. Sve što rade je zločin protiv sopstvene zemlje. Ako oni to ne razumeju, šta da radimo. Oni su žalili za ljudima koji su stradali, ti ljudi ih više ne zanimaju. Danas ako je moguće da se dočepaju fotelja ili u njih postave najveće lopove. Samo da znaju ljudi koji su protiv ovog divljanja koliko je policiji teško. Njih 26 je privedeno, 136 je legitimisano. Posebno bih pitao političke organizatore, što vi to ne radite, nego šaljete tuđu decu da idu iza rešetaka. Što ste toliko nemoralni?

- To što rade Nova S i N1 je čist terorizam. Verujte mi sve bih dao da sam juče ostao u Srbiji, da odmorim. Vraćam se i uživam u uspostavaljnju reda, nikada se kukavica nisam bojao, vraćam se već danas u Beograd.

Tokom boravka u Kraljevini Španiji, predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sančezom, a očekuje ga niz bilateralnih susreta sa liderima zemalja učesnica ovog skupa, a na poziv Njegovog veličanstva kralja Felipea VI i kraljice Letisije od Španije, prisustvovao je večeri koju kraljevski par priređuje za šefove država i Vlada.

U Sevilji je danas počela IV Međunarodna konferencija Ujedinjenih nacija o finansiranju razvoja na kojoj učestvuje oko 160 delegacija, a konferencija će trajati do 3. jula.