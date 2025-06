BLOKADERI održavaju danas protest u Beogradu za koji su oni sami najavili da će biti nasilan skup. U pitanju je jedini protivzakoniti skup u istoriji Srbije koji unapred najavljuje da za cilj ima nasilje, protivustavno i protivzakonito delovanje.

Foto: Novosti

Blokaderi sprovode nasilje

BLOKADERI teroristi krenuli su da prave haos u Kralja Milana da vređaju i gađaju policiju. Oni su poneli palice i maske.

Kako javljaju naši reporteri policiju su gađali flašama, a bacili su i topovski udar kod Glavne pošte.

Na N1 priznali: Policija je u pravu, broj ljudi je tri puta manji nego 15. marta

NA televiziji N1 priznali su da je na protestima koji danas održavaju blokaderi tri puta manje blokadera nego 15. marta.

ČISTE USTAŠE: Blokaderi razvili zastavu sa šahovnicom

BLOKADERI koji se nalaze za Slaviji umesto srpske trobojke, razvili su "izmenjenu" zastavu Srbije, a na plavoj boji napravili su motive ustaške šahovnice.

Blokaderi na ovaj sveti dan, Vidovdan, umesto ponosite srpske trobojke, razvijaju zastavu sa izmenjenom plavom bojom, motivima "Spajdermena" i ustaške šahovnice.

Bruka i sramota!

Provokator vređao studente u Pionirskom parku

PROVOKATOR je danas vređao studente u Pionirskom parku. On im je dobacivao da su "ustaše".

Raskrinkan govornik blokader

JEDAN korisnik društvene mreže Iks raskrinkao prvog govornika na blokaderskom protestu, čoveka koji menja identitet po potrebi.

- Kviskoteka. Igra detekcije. Osoba A: Ja sam Nikola Marčetić diplomirani profesor dobošarstva. Osoba B: Ja sam Nikola Marčetić profesor- predvodnik protesta. Osoba C: Ja sam Nikola Marčetić student- maratonac i solunac iz Svilajnca. Osoba D: Ja sam Nikola Marčetić Rokeri s Moravu tribjut bend. Ko je Nikola Marčetić misteriozni čovek sa 100 lica? - napisao je on na društvenoj mreži Iks. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Blokaderi stoje u fontani tokom odavanja pošte stradalima!

SRAMNA scena na protestu blokadera na Slaviji. Dok su odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice, blokaderi su stajali u fontani. Toliko o poštovanju žrtava.

Oglasio se MUP: Tri puta manje blokadera nego 15. marta

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštava da je na neprijavljenom skupu, koji se održava na Slaviji, po policijskim procenama, prisutno oko 36.000 učesnika što je sličan broj učesnika koji je bio prisutan na skupu istih organizatora 22. decembra prošle godine, a tri puta manje nego 15. marta.

Blokader najavi haos i bezakonje

BLOKADER uživo na N1 televiziji najavio je haos i bezakonje posle 21 sat. Kaže da neće biti nikakve odgovornosti i da ne isključuje nasilje i agresiju.

- Mislim da će građani znnti najbolje šta će da rade tada, mi puštamo i dajemo zeleno svetlo našim građanima da odluče sami. Prosto više ne dajemo ograničenja bilo kakva kao studenti, mi se onda pridružujemo u ulozi grašanima i ne možemo da garantujemo za bilo koga - kaže blokader.

- Mi dajemo građanima zeleno svetlo za građansku neposlušnost, se zavisi šta kome znači to. Ne vidimo svi to isto, da li će neko to gledati kroz agresiju. Videćemo šta će izaći iz svega toga - navodi blokader.

Tri puta manje blokadera nego 15. marta

BLOKADERA na protestu danas ima tri puta manje nego 15. marta. Kako se vidi na slikama ima ih ukupno 34.000 što je tri puta manje nego 15 marta.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Sami priznaju da su svi ostali protiv blokadera!

PERJANICA blokadera Biljana Lukić do kraja je ogolila njihov ekstremistički stav.

Foto printskrin Iks/Biljanaluki

Đilas na protestu

Nakon tajnog sastanka Đilas je sa Marinikom Tepić i Brankom Miljušem došao na protest.

___________________________________________________________________________________

Uslikani kako se spremaju za nasilni, blokaderski protest

DRAGAN Đilas, Marinika Tepić i Branko Miljuš, stvarni organizatori blokaderskog protesta, uslikani su u Kafe baru Svetozar u ulici Svetozara Markovića.

Oni su fotografisani kako se spremaju za nasilni protest i kuju planove kako da izazovu krvopriliće na ulicama grada.

Foto: Novosti

Na protestima Jovo Bakić

NA protest u Beogradu stigao je i Jovo Bakić.

- Murat mora pasti na Vidovdan - rekao je ranije Bakić.

Foto: Printskrin

Murat je 1389. na Vidovdan, ubijen u Boju na Kosovu, a ovo nije prvi put da Jovo Bakić priziva smrt Aleksandra Vučića, ovog puta rečima da on „mora da doživi istu sudbinu“.

- Narod se buni protiv Murata i Murat mora pasti. Onaj koji hvali Murata, a Murat je došao ovde kao okupator, mora očekivati i njegovu sudbinu. Moramo stalno vršiti pritisak, Murat mora biti pod stalnim pritiskom, kad dođe trenutak on će pasti, ali mi moramo biti tu iza njega, disati mu u vrat - kazao je on.

Cilj blokadera za Vidovdan je ugrožavanje života ljudi, napad na institucije i konačno - nasilno preuzimanje vlasti, što je bilo planirano od samog početka, više od sedam meseci ranije. Jednom kada unesu potpuni haos u društvo, kada ubiju ljude, kad unište institucije, onda prelaze na sprovođenje svog programa, koji nisu isticali jer nije popularan.

Sprovođenje uništavanja Srbije odvijaće se u četiri faze, odnosno četiri tačke:

1. Pljačka Srbije i građana

Sve pare će dati Draganu Đilasu i roleks blokaderima, a za narod neže biti ništa. Uradiće upravo ono što su radili kada su bili na vlasti, kada su katančili fabrike i otpuštali ljude. Sve pare će dakle otići Đilasu, ali i roleks blokaderima kojima su stranci za rušenje Srbije dali novac, a što potvrđuje činjenica da poseduju sateve koji koštaju preko 20.000 evra.

2. Srbe proglasiti za genocidan narod

Uništavaće državu Srbiju i srpski narod tako što će Srbe proglasiti za genocidan narod. Naime, to je priznala i blokaderka Emina Spahić u "Utisku nedelje".

- Okupljamo se u Beogradu u subotu i tražimo izbore posle kojih će Srbi i Srbija priznati genocid u Srebrenici! Treba nam drugačija vlast od Vučićeve, ova vlada Srbije je odbila da prizna genocid, ona koju mi izaberemo će prvo to da uradi! - rekla je ona.

3. Priznati nezavisnost tzv. Kosova

Da su blokaderi i Aljbin Kurti na istoj strani govori činjenica da im je jedna od tačaka plana za unuštenje Srbije da priznaju nezavisnost lažne države Kosovo, a da naše sunarodnike na KiM prepuste na nemilost upravo Kurtiju. Ovakva namera blokadera nije nimalo iznenađujuća kada se uzme u obzir da je Kurti u više navrata, a poslednjih meseci, zdušno podržavao proteste koje su blokaderi organizovali. Prvi put je Kurti pružio podršku blokaderima u izjavama iz Zagreba, a onda nastavio gotovo svakodnevno da staje uz njih.

4. Ukinuti Srbiju kao nezavisnu državu

Plan blokadera je i da ukinu Srbiju kao nezavisnu državu i postaviće marionetsku vlast koja će raditi za strane interese.