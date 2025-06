"ŠOLAK TRAŽI ZABRANU, A NJEGA NA KRAJU ZABRANIŠE NA MESTU DIREKTORA" Vučić: Do juče nas ubeđivali da on nema veze sa novinarstvom

ZAHTEV Dragana Šolaka da se zabrani rad SNS, Vučić kaže da nije zabranjena nijedna blokaderska stranka koja je isporučivala Miloševića, niti one koje nisu uradile ništa kada je Priština proglasila nezavisnost.

FOTO: Novosti

- Nismo zabranili ni stranke koje su provodile ekonomski genocid nad našim narodom i 500.000 ljudi ostavili bez posla, sproveli sve kriminalne privatizacije. Neće biti ni takvih slučajeva ni u budućnosti. Ali to govori o očaju blokadera, najgorih u našoj zemlju, koji su već uništavali našu zemlju. Kada nemate ideju niti plan onda morate da zabranjujete i tučete. Otkriću vam jednu tajnu. Od pre mesec dana vidim prozor kako da SNS dobije izbore u Beogradu. Mnogo vremena mi je trebalo da vidim ugao kako da dobijemo te izbore. Godinu dana nisam mogao da vidim lako taj ugao, a sada mi se otvaraju prozori, prvi put to vidim, kako ćemo da dobijemo i te izbore. Ja neću biti predsednik, u skladu sa Ustavom, neće biti takvih ustavnih promena, ali prvi put su mi pružili priliku da razmišljam o političkom uglu kako da se to reši za dve godine - kazao je on.

Šolak traži zabranu, a njega na kraju zabraniše na mestu direktora, istakao je Vučić.

- Do juče nas ubeđivali da on nema veze sa novinarstvom, a sada nam kažu da će propasti slobodni mediji u Srbiji. Ona Maja Sever, kako se zove... Belosvetski kriminalac, a sada je postao sunce slobode - istakao je Vučić.