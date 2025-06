FAŠIZAM KAKAV SE NE PAMTI Snimak pokazao svu brutalnost blokadera prema Milošu Pavloviću - "Oborili su nas na pod, svuda smo dobili udarce"

STUDENT koji želi da uči, Miloš Pavlović brutalno je napadnut u Studentskom parku u Beogradu.

FOTO: Novosti

Miloša je grupa ljudi napala dok je bio sam u kafiću.

Pored Miloša Pavlovića napadnut je i Vladimir Balać koji je ovom prilikom zadobio udarce u predelu bubrega koji je operisao sa 11 godina.

Pogledajte kako su studenti foteljaši zverski nasrsnuli na Miloša Pavlovića:

Jeziv snimak napada na Miloša Pavlovića pic.twitter.com/77Y4YF1uHJ — Moral (@Moral_nemoral) June 5, 2025

Nakon brutalnog i fašističkog napada blokadera fotelja Miloš i Vladimir su hitno prebačeni u Urgentni centar.

Miloš Pavlović vidno uznemiren kroz suze je opisao šta se desilo:

- Bio sam izložen brutalnom fizičkom napadu. Moji drugari i ja, a samo zato što smo mirno sedeli u jednom kafiću na Novom Beogradu, kod Studenjaka. Suočili smo se sa pravim licem fašizma. Nasilje je postalo ideologija, a nasilje program tih ljudi. Tu sam proveo ceo period školavanja u Studenjaku. Tu sam došao da obiđem prijatelje sa kojima sam delio i dobro i zlo. Bio sam da obiđem i portira, čika Boru. Došao da se vidim sa prijateljima. I onda doživite do da vas napolju dočekaju. Dobio sam limenke i udarce u lice, po stomaku, leđima. I Vladimir Balać i Luka Lalošević, svuda smo dobili udarce. Oborili su nas na pod, digao sam se nekako uspeo da odem. Nadam se da će otkriti nadležni krivce i da će biti kažnjeni.

Ovom prilikom se obratio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar:

- Sem Miloša prijmljen je i njegov drug u Urgentni centar. Miloš je zadobio povrede glave, grudnog koša, leđa, sečena mu je ruka. Njegov drug je dobio povrede leđa i u abdomen. Problem je što je njegov drug sa 11 godina operisao bubreg i nažalost dobio je udarce sada u tom predelu. On je trenutno na dijagnostici. Radi se skener. Što se tiče Miloša on je došao u stanju šoka. Udarci u glavu su imale posledice, radi se dijagnostika - rekao je Lončar.

Ministar je ovom prilikom govorio zdravstvenom stanju Vladimira Balaća:

