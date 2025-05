BLOKADERI FOTELJAŠI ZNAJU SAMO ZA NASILJE! Kao zveri linčovali dekana, provociraju studente koji žele da uče i maltretiraju građane

Nasilje blokadera foteljaša nad građanima neistomišljenicima se nastavlja. Scene njihovog maltretiranja se ponavljaju iz dana u dan.

Printskrin

Blokaderi foteljaši su juče došli da provociraju studente koji žele da uče.

Policija štiti studente koji žele da uče od blokadera koji su se okupili u blizini Pionirskog parka u Beogradu.

Sramne scene nasilja zabeleežene su na jučerašnjem protestu blokadera, pišu mediji.

Novi teror blokadera zabeležen je na snimku koji kruži društvenim mrežama.

Kako mediji prenose, na snimku se jasno vidi da gospođa gura baku na policiju. Blokaderi su otišli korak dalje, njihovo nasilje prelilo se i na starije ljude, prenose mediji.

Podsetimo takođe na jeziv napad na dekana DIF-a u Novom Sadu Patrika Drida 28. aprila, kog su napali razjareni blokaderi, a kako kaže bio je spreman i da će ga ubiti.

- Bio sam spreman da će me ubiti. Meni je koleno bilo dislocirano. Nisam mogao da ustanem ni da se branim u tom momentu. Kako su me svukli na stepenice, iskocilo mi je levo koleno. Rukom sam uspeo da vratim koleno u zglob. Doveli su me potom do saniteta, gde su nastavili sa vređanjem i udaranjem - objašnjava Drid.

- Kada sam ušao u sanitet, cela ekipa saniteta je bila pod stravičnim terorom. Krenulo je lupanje sa svih strana, otvaranjem vrata, pljuvanjem, prskanjem lekara i tehničkog osoblja. Razbijali su prozore na tom sanitetu, izduvali su sve četiri gume. Imali su i noževe, bili su naoružani. Bio sam spreman da mi neko zabije nož u toj masi. Nisu dozvolili da sanitet krene, oteli su ključ vozaču. Otvorili su vrata i oteli su ključ od saniteta.