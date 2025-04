ŠEŠELJ O PEŠAČENJU DO BRISELA: Spremati ih za Olimpijske igre

.@AlekSeselj: One koji pešače do Brisela treba spremati za Olimpijske igre, možda mogu da donesu neku medalju Srbiji. Ne znam šta da Vam kažem na tu nebulozu o pešačenju do Brisela. Samo su željni publiciteta, žele performansima da se zadrže u javnosti.



TV Informer, 19.4.2025. pic.twitter.com/BGqqBajlu4 — Srpski radikali (@srpski_radikali) April 26, 2025