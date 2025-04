"ZAMISLITE KOLIKO SU TA DECA DISKRIMINISANA!" Brnabićeva - Danas je samo osam srednjih škola u potpunoj obustavi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks, gde je navela da je danas samo osam srednjih škola u potpunoj obustavi.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

"Danas je samo osam (8) srednjih škola u potpunoj obustavi. To je 0,4% od ukupnog broja srednjih škola u Republici Srbiji! Zamislite samo zločin nad tom decom. Zamislite koliko su diskriminisana, koliko su im unapred uskraćene šanse u odnosu na njihove vršnjake. Istovremeno, samo je 111 srednjih škola u nekoj vrsti obustave (delimična nastava – ili skraćeni časovi, ili neko od nastavnike ne drži časove). To je 6,3% od ukupnog broja srednjih škola. Dakle, 93,3% srednjih škola u Srbiji radi potpuno normalno – učenici idu u školu, pohađaju nastavu, svaki dan napreduju u svim predmetima, imaju domaće zadatke... Samo 0,4% njihovih vršnjaka nema ništa od toga i to već preko 3 meseca (računamo da je u januaru bio raspust) i svakim danom sve više gube. Imajte takođe na umu da je od početka aprila jednocifren procenat srednjih škola u delimičnoj i totalnoj obustavi – dakle, zanemarljiv. Uprkos tome, neki nastavnici i profesori i dalje insistiraju da preko te dece ostvaruju svoje političke ciljeve! Ostavite politiku na vratima škole, sva deca moraju da imaju istu šansu za uspeh", napisala je ona na svom zvaničnom nalogu na Iksu.

Danas je samo osam (8) srednjih škola u potpunoj obustavi. To je 0,4% od ukupnog broja srednjih škola u Republici Srbiji! Zamislite samo zločin nad tom decom. Zamislite koliko su diskriminisana, koliko su im unapred uskraćene šanse u odnosu na njihove vršnjake. Istovremeno, samo je… — Ana Brnabic (@anabrnabic) April 25, 2025