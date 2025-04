VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Od ponedeljka se vraćamo normalnom životu, ljudi su siti blokada i maltretiranja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Vučić je na pitanje o krivičnoj prijavi Srđana Milivojevića zbog navodne upotrebe zvučnog topa, rekao je da ljudi u Srbiji ne znaju da aktivnu legitimaciju za podnošenja krivičnih prijava ima svako lice.

- Ništa posebno, to je njihov posao da lažu svaki dan. Znaju svi u Srbiji da nije bilo nikakvog zvučnog topa, to je potvrdio i FSB i Aleksandar Bornjikov svojom decidnom i isrcrpnom analizom. Objasnili su kako je do tog uzmicanja došlo, još jedna u nizu laži, a da nisam predsednik rekao bih svaka budala ima pravo da podnese krivičnu prijavu. Besmilica još jedna u nizu i ništa više - kaže Vučić.

O mogućoj poseti Vatikanu

Kaže da još nije siguran da li ide na sahranu pape Franje.

- Đuro Macut ili ja ćemo ići. U poseti je predsednik Kipra, sledeći dan čekam još jednog važnog gosta čekam u Beogradu, a 27. aprila trebalo bi da krenem na obeležavanje proboja iz jasenovačkog logora - kaže Vučić.

O ekonomiji i projektima

- Od ponedeljka, utorka, svakog dana, ukoliko se desi da otputujem u SAD, ponašaćemo se normalno i radićemo normalno. Vratićemo život u Srbiji i radićemo ono što nam je posao. Svi ljudi su siti i njihovih blokada i maltretiranja ljudi. Ljudi su uplašeni zbog onoga što su videli kao posledicu njihovih blokada i razaranja zemlje u prethodnih šest meseci. Ja ću insistirati na odgovornosti zbog toga, da ne misli neko da im se dodvoram blokaderima na bilo koji način, pri tome pre svega mislim na političke stranke na profesore koji su sve to organizovali i insistiraću na njihovoj odgovornosti, jer naša zemlja je stopu rasta morala da smanji, po proceni MMF sa 4,2 na 3,5 posto. To je apsolutno direktna posledica haosa i nasilja koje su provodili u prethodnih 6 meseci. Direktna posledica će biti manje povećanje plata i penzija. Da nam se takav trend ne bi nastavio razgovarao sam danas i sa predsednikom Vlade i sa mnogo ministara i rekao sam da se vraćaju u normalan život i rade svoj posao, oni neka blokiraju koga hoće, ako nećete, ne morate da učite. Profesori ne moraju da rade, nećete primati plate.

- U ponedeljak ću obići Moravski koridor, u utorak Podunavski koridor, čuvenu Dunavsku magistralu ili ću da idem na deonicu Preljina-Požega. Deonicu Preljina-Požega, mislimo na Vidovdan da otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice, koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi sat vremena do Požege, to je najvažniji i najbitniji deo. Otvaramo najveći tunel Munjino brdo i Laz, konačno je sve gotovo. Očekujem da do kraja godine otvorimo Kuzmin-Sremska Rača tih 19 kilometara. Očekujem do kraja godine da otvorimo Preljina-Adrani, dakle Čačak-Kraljevo auto-put, do Vrbe bi trebalo iz Vrnjačke banje tih 12 kilometara, ako se ne varam, da otvorimo u narednih tri ili četiri meseca. Otvorićemo još 10 kilometara, tamo ila Majlovca i Topolovnika prema Gradištu i do samog izlaska iz Golupca, dakle na Dunavskoj magistrali. Fruškogorski koridor, ja mislim da od 607 kilometara u tim cevima smo već asfaltirali i radimo na završetku toga. To će biti opet od Munjinog brda duži, samo što je više vremena potrebno.

- Ono što je velika vest za ljude u Srbiji, ja verujem da bismo do 7. jula bi mogli da otvorimo Beograd- Subotica brzu prugu, posle svega što su nam radili. Mađarima će ostati samo jedan deo za brzu prugu da urade. Dakle, negde tri sata do Budimpešte. Stvarno divno, idealno, to može za dva meseca i nešto. Moramo da radimo vredno. Mnogo puteva radimo, verujem da su to važne stvari za ljude.

- Ljudi su pomalo siti svih napada, nasilja, maltretiranja novinara, svih mogućih kako im padne napamet. Dakle, za mene je važno da nastavimo da radimo, da gradimo. Sutra ću imati sastanak sa ministarstvom trgovine, jer hoću da vide gde možemo da imamo dodatne uštede za domaćine i domaćice, ali da vidimo i kako nove trgovinske sporazume, sporazume o slobodnoj trgovini da pravimo širom sveta. Time pomažemo našoj industriji, na kraju krajeva, našim građanima

O zakonu o alimentacionom fondu i visokom obrazovanju

Kaže da je lično učestvovao u pisanju Zakona o alimentacijonom fondu.

- Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu. To sam obećao i završio sam. Pošto nemam pravo direktne zakonodavne inicijative, taj predlog zakona podneće kao narodni poslanik Ana Brnabić, ali će naglasiti da smo to zajednički uradili. Očekujem da će se u sledećih 7 dana ovaj predlog zakona usvoji. To je pre svega zbog naše dece. Dete je izvršni poverilac, ali je to zakon kojim majke dobijaju najviše. Dobijaju sigurnost. Ako je neko neodgovoran, da neko ne želi da izdržava dete, onda je na državi da pomogne. Onda je na nama da od muškaraca koji su se ponašali neodgovorno i neozbiljno, nedžentlmenski to naplaćujemo. To je ogromno olakšanje za majke, a najviše dobijaju deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu - kaže Vučić.

Kaže da naporno radi na tome i da ga neće niko sprečiti, na predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju na preraspodeli novca za budžetsko studiranje.

- Video sam koliko se više para troši na to, od onoga što je potrebno. Ne biste verovali koliko je nas na fakultetima koštao jedan student na budžetu, a koliko su oni stvarno izdvajali. Mi smo defakto finansirali fakultete kroz budžetske studente, zašto bi to davali onima koji ne žele da rade i uče i onima koji ne žele da vide budućnost Srbije, kada imamo ljude koji žele stvarno da rade. Imamo mnogo dobrih privatnih fakulteta, koji žele da rade. Kod nas su svojine izjednačene, privatne i državne i društvene čak. Naše je da pokušamo da napravimo ono što je najbolje za državu, ono što je najbolje za našu budućnost, jer to nije odgovor nekome "e sad ću u inat nešto da uradim", ne. Sad smo shvatili da je ovo mnogo bolje, da je ovo neuporedivo efikasnije. Ovde imate u našoj zemlji, pošto ste me to pitali, pobunu bogatih, pobunu privilegovanih, nema tamo sirotinje. Oni koji su bili izrazito siromašni ili manje izrazito siromašni ili dovoljno siromašni, oni danas žive značajno bolje i stopa siromaštva je neuporedivo niža i oni nisu na toj strani. Kod njih su oni koji su živeli pristojno, a sad žive mnogo bogatije od pristojnog, ali valjda misle da zbog toga imaju pravo da budu i bahati i arogantni, da sprovode revolucije i sve drugo, mi ne mislimo da to imaju pravo, zna se kako se dolazi na vlast, na izborima, kada dođu izbori onda ćete to da pokažete i nemamo problem sa tim.

"Niko neće moći da skloni pitanje odgovornosti, za kriminal se ide u zatvor"

Govoreći o blokaderima kaže da sve što rade je protivzakonito:

- Sve što rade je protivzakonito. Mi smo im sada pronašli i šifre. Kada govore olisti, onda pričaju o fudbalskom timu. To je sve suprotno zakonu. Neki su iskoristili prostorije fakulteta i univerziteta širom Srbije za to da imaju besplatne opštinske odbre, gradske odbore, regionalne odbore i glavni odbor u rektoratima. Dakle, iskoristili državnu imovinu, dravne pare da bi mogli da prave svoje partijske infrastrukture. Oni će da vam govore da to nisu partije, ali to jesu partije. Evo u Kosjeriću će ići zajednički Aleksić i Parandilović i DS sa studentima, al će svi da ćute i da se prave kao da su svi studenti ili ne znam šta... I opet će da izgube, iako su to najteže opštine za nas. I opet ćemo da ih pobedimo.

- Za kriminal ćete morati da odgovarati, neću prestati da insistiram na odgovornosti, neko je urušio naše školstvo, fakultete, ekonomiju. Sve što smo deceniju gradili, neko je surovom bahatošću, surovom bahatošću razorio sve što smo gradili i radili. Sada moramo da zemlju podignemo, ali da nikada ne zaboravimo na pitanje odgovornosti. To pitanje će se postavljati i niko neće moći da ga skloni sa stola. Tek ćete da vidite kakva će se krivična dela otkrivati, tek ćete da vidite kako su neki, a zašta imamo i audio i video zapise, držali i nastavu i ispite stranim studentima za pare. Zato što stranci nisu želeli da prihvate onlajn nastavu za pare su im držali, a našoj sirotinji, našim poštenim studentima kojima roditelji plaćaju smeštaj u Beogradu, e za njih nije mogla da bude ni onlajn. To je za zatvor i biće za zatvor. Videćete uskoro kako to izgleda. Neverovatne se stvari događaju, ali ljudi sve bolje vide i prepoznaju. Nemojte da smetnete s uma da oni koji su obeležavali kuće domaćinima zato što su negde pošli svojim traktorima, a njima se nije svidelo tamo gde su oni pošli, takođe će da odgovaraju, kao i oni koji su uništavali traktore.

O blokadi RTS-a

- Ovo što čine sa RTS-om ovo je zločin bez presedana. 10 dana blokirate ljudima pristup i izlaz iz zgrade, da ne mogu da kupe hranu, piće, da ne mogu da rade i da to bude podržano od dela NVO, prećutno od nekih spolja i kada to vidite pitate se kako je to moguće. Kada je bilo njih 100 ispred N1 sat ili dva, "nezapamćeni pritisak". Deset dana traje ovo maltretiranje i baš ih briga. A posebno da ne govorim o sramoti da prvi put nije prenošen komemorativni skup povodom 16 ubujenih u RTS-u, jer blokaderi misle da mogu da rade šta hoće. Odustali su od blokada GSP-a jer su znali da bi usledila intervencija državnih organa. Nasilje će se nastaviti, jer ne bi mogli bez toga, a biraćemo trenutak kada ćemo stati tome na kraj. Ponašali smo se deokratskije nego većina zemalja EU.

Na pitanje šta je crvena linija, Vučić kaže da kada država to proceni.

- Niko od nas se neraduje, pa da neko želi da pokaže batinama ko je jači. Čekaćemo poslednji trenutak, a nadam se da nećemo morati to da uradimo - kaže on.

- Mi smo im obezbedili da uđu u Takovsku u 5.30 ujutru, od njih 24 uđe 18, ostali neće jer su imali dogovor sa blokaderima. Onda traže opet da se od 7 sati sklone blokaderi da bi ušli ostali, policija je sklonila ljude bez sile. Opet im obezbedimo prolaz i vrate se svi, jer su bili u dogvorozu sa blokaderima. Neki ljudi misle kada radite u državnoj kompaniji, da imate pravo da radite šta hoćete, a ustvarni ne radite ništa. Shvatiće ubrzo svi da tako niko ne može da se ponaša.

O stanovima za mlade

- Ima jedna stvar interesantna, to su shvatili momci i devojke od 33 do 35 godina, preko 30 godina pre svega. Skoro 50% nam je od tih 30 do 35, a u ovih 10 godina je 50% od 20 do 30. I oni žele što pre da dobiju najpovoljnije stambene kredite, već 4.650 lica je pokazalo interes, od toga da vam dam tačne brojeve. Prodajnih razgovora je obavljeno preko poštanske štedionice 2416, kompletnih zahteva 835, i to je već što se nas tiče 68,6 miliona evra, 165 je ugovorenih kredita, 256 odobrenih kredita, 579 je zahteva u obradi i tako dalje. Pozivam ljude da požure, jer ovo nije bezgranično. Ne postoji bolja mogućnost za mlade ljude. Srećan sam posebno, doneo sam neke primere, neću izgovarati imena ljudi, ali kupuju ljudi nekretnine i u Novom Kneževcu, i u Pančevu, i u Kragujevcu, i u Bečeju, i u Čačku, ne samo u Beogradu, naravno najviše u Beogradu i u Novom Sadu, i u Subotici, i u Draganićima u Raškoj, i u Šidu, i u Paraćinu, Ćupriji, u mnogim drugim mestima.

O pokušaju obojene revolucije

- Zahvalan sam ruskom predsedniku i srpskom patrijarhu, više nema šanse za obojenu revoluciju. Njihova šansa je bila 15. marta da budem likvidiran. Pošto nisam, kasnije popodne sam otkrio planove kriminalnih grupa koji su radili zajedno sa pojedinim državnim strukturama na mom uklanjanju. Sada mogu sa sigurnošću da kažem, a znate koliko sam oprezan i pesimističan, da je ta priča završena. Naše je da što pre se vratimo na put ekonomskog napretka, da se što pre popnemo iz ambisa, da ponovo uđemo na kolosek koji vodi u budućnost i ubrzani ekonomski razvoj, zato sam danas radio sa ministrima, sa premijerom.

- Oni govore o represiji jer je to mantra, ogaditi narodu državne organe, neće simbol u diktatoru koji je kriv za sve, zato su za Uskrs puštali filmove protiv mene. Oni znaju da lažu i baš ih briga. Šta je smisao toga? Pričaju o represiji da bi bilo, "doneli ružu policajcu". Nije toga bilo, jer ne mogu da ih gladaju, jer su ih ponižavali. Ne mogu da pokažu da je policija bila nasilna, već samo oni prema policiji. Otimali su im štitove, vizire, čak i 15. marta kada su se tukli. Od napada na žene u Nišu, i tražiću odgovornost dok sam živ za organizatore zločina u Nišu. zato ću i 10. ili 17. da idem sa ljudima iz pokreta u Niš, jer imamo najveći broj pristupnica iz Niša. Očigledno je da su ljudi gladni otpora protiv terorističke bande koju vodi Bananina žena.

O EKSPU

- Izbori će biti kada donesemo odluku, moram oda se bavimo drugim stvarima, EKSPOM. Ljudi vide sada koliko je to fascinantan projekat. Gradimo već prugu između aerodroma i EKSPA, aerodroma i centra, svi će moći da siđu na NBGD stanici i vrlo blizu taksijem i svojim autom da dođu od aerodroma, da ne uzimaju taksi. To će sve biti za godinu dana, na ponos građana Srbije. Blokaderi su nas sprečili da radimo ubrzano, i dalje kasnimo oko stadiona. Pitaću građane, kome da ponudimo 1.500 stanova po povoljnim cenama, da li medicinskim sestrama, lekarima, da li junacima u prosveti. O tome ćemo sa narodom da razgovaramo.

"Putin mi u tri rečenice rekao da je u pitanju obojena revolucija"

- Možete da dehumanizujete koga hoćete. Patrijarh odlično zna šta je srpska crkva, vladika bački Irinej takođe, kada govorite o obojenom revoluciji, i Putin je o tome govorio i u tri rečenice mi je sve rekao. Pratimo pažljivo, znamo da je u pitanju obojena revolucija, želimo ti uspeh u borbi i ako nešto možemo ti reci. Tačka, sada sam vam prvi put doslovce kazao šta mi je Putin rekao. Meni je prijatelj iz Azije ukazao na grešku, trudio sam se u početku da budem fin, ali 11. decembra sam rekao da neću prihvatiti zahteve i da je reč o obojenoj revoluciji.

"Ići ću u Moskvu 9. maja"

- Sa Putinom sam uvek ima otvoren odnost. Nismo bili saglasni po svakom pitanju,ali smo uvek imali otvoren, srdačan odnos. Nije uvek bilo lako, ali smo jedan drugom verovali. Rekao sam pre 8 meseci da ću ići u Moskvu. Ja ću ići u Moskvu, verovatno ću biti sam koji će otići u Moskvu. Ne želim da Vlada Đure Macuta plaća cenu, želim da ima priliku da radi sa EU i da niko ne može da mu kaže ništa. Teško da će vojska ići, jer bi mogla biti pod sankcijama. Ja ću primiti sve udarce, ja ću ponosno da predstavljam Srbiju na 80. godišnjici pobede nad fašizmom moji preci su stradali od fašista. Ja sam nosio dedinu sliku s ponosom na Moskovskom trgu. Biću tamo, ali ja tamo imam i mnogo posla. Što to znači? Imam i mnogo drugog posla, ekonomskog. Moram da razgovaram sa predsednikom Putinom o gasnom aranžmanu. Mi do 30. maja moramo da potpišemo gasni aranžman. Mi moramo da rešimo pitanje naftne kompanije. Moramo da razgovaramo o svim drugim temama. Dakle, kako se razvijaju odnosi između Rusa i Amerikanaca. Nama se otvara još više tema i sa jednima i sa drugima. Verujem da ću pre toga imati priliku da sa mnogima iz rukovodstva Republikanske stranke i Sjedinjenih Američkih Država takođe razgovaram.