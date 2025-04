SADA JE SVE JASNO - SNIMAK SA PLENUMA KAO DOKAZ: Iza blokada stoje profesori (AUDIO-ZAPIS)

PLENUM profesora i studenata na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, na temu radikalizacije i političke artikulacije protesta održan je danas, a sada je procureo snimak na kom se čuje deo razgovora između profesora i studenata u blokadi. Ovaj snimak jasno dokazuje da iza svih blokada stoje profesori.

FOTO: Novosti

Snimak koji možete pogledati u nastavku teksta jeste snimak koji dokazuje da iza "studentskih" blokada stoje profesori.

- Ja sam u 95 odsto akcija uspeo da učestvujem što se tiče vas, što se tiče kojekavih akcija po gradu Beogradu i šire i prosto sad smo došli u situaciju da nemamo plate i prosto, sad je pitanje da li mi fizički možemo da vas pratimo. To je prva stvar, a da tražimo od vas da nam rešite problem bilo bi stvarno krajnje nekorektno... Apelujem na sve profesore ovde, kakvi god da smo, da ne tražimo od vas rešenje za one brljotine koje smo mi napravili. Molio bih da više ne pitamo šta će studenti da urade, nego da se pitamo šta ćemo mi da uradimo - rekao je profesor Vladimir Čebašek.

Foto: Printscreen Vladimir Čebašek

Profesori su nastavili da pričaju da su oni sve zamislili, da se sada brinu zbog para, i poručuju da studenti treba njih da prate, a da tek 10-15% profesora učestvuje u ovome.

Na plenumu je govorio i Dimitrije Potić, jedan od vođa blokada.

Foto: Printscreen Dimitrije Potić

Takođe, dekan Aleksandar Cvjetić poručio je da ne treba da se prekidaju blokade, što najbolje pokazuje koliko su zapravo oni "protiv toga", te kako se zapravo bave politikom.

Foto: Printscreen Dekan Aleksandar Cvjetić

- Ali znate kako, kada dođe do para videćemo kako šta će biti. Ja nisam za to, ja vas podržavam, nisam za to nikao da ni jedan fakultet krene da istupa, da krši blokadu i tako dalje, zato stvarno moramo biti obazrivi. Ili ćemo svi delovati kao jedan ili ćemo svi propasti zajedno - rekao je dekan Cvjetić.

Poslušajte ceo snimak u nastavku: