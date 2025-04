VUČIĆ O PRODAJI ŠOLAKOVIH KANALA: Pozivali na revoluciju da bi podigli cenu i da bi strpali pare u svoje džepove

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je i o pritiscima Junajted medija i prodaji SBB.

Foto Novosti

- Ja sam vam pre mesec i po dana na konferenciji rekao šta se dogodilo. I rekao vam pre 20 dana šta su lopovi uradili iz Junajted Grupe. Preprodali sve, varali narod, pozivali na revoluciju da bi strpali, da bi podigli cenu i da bi strpali pare u svoje džepove. Kriminalna grupa, najgora kriminalna skupina koja mora da plaća svoje dugove sad tamo za Sauthempton, fudbalske, konjičke, ne znam kakve, golferske klubove i Bog zna šta sve.

Banda lopova koja je iskoristila narod u Srbiji. Mnoge naivne ljude prevarila, manipulisala njima. I sve preprodali. Milijardu su postrpali u svoje džepove. Koliko sam ja razumeo, 600 miliona su dobili od Telekoma. To je ona zločinačka firma za koju su govorili već godinama da se njom niko ne treba da posluje, da je to jeziva kompanija. Prava, zločinačka, zlikovačka i tako dalje. Ali kad dođu, što bi deca rekla šuške, 600 miliona od te zločinačke kompanije, trpaj brate u džepove i od Maldiva do Bahama. I baš nas briga za sve drugo.

Kako je rekao, Telekom je dao ponudu za kupovinu N1 i Nova S, ali je odbijena.

- Telekom je kupio, tada sam vam rekao, Net TV, Sport Klub, prava, ne mislim samo u ime firme, nego sva njihova prava koje imaju od Evrolige do ne znam čega, zato sad gledate na Areni. I super su im prenosi, ali nikom od naših, ni jedne ni druge nisu donele mnogo sreće. I treće je Total TV. I sve sam vam ovo rekao pre mesec ili dva. Je li tako bilo? A oni kada smo nudili N1 i Nova S, kada sam im ja nudio dogovor sa Telekomom javno, da budu i na Telekomovoj mreži, da se svuda vide na te mreže. A ne, kriminalac nije hteo, zato što je hteo ekskluzivitet za SBB, da bi tako držao većinu, da može od kablovskih, od para za kablovske provajdere, da trpa ogromne pare u svoje džepove. Baš ga bilo briga za to. Nego je važno bilo, to je bio jedini način, ono što je, kako on smatrao, taj ekskluzivitet donosio je prednost SBB-u. A SBB je prodao za 900 miliona ovim dvema kompanijama, ja mislim... ali nemojte me tu držati za reč, PPF-u i Etisalat-u. Dakle, milijardu i po evra, ljudi. Znate šta je milijardu i po evra? Šta će on s tim da radi do kraja života? To jest oni u tom svom udruženom zločinačkom poduhvatu - rekao je Vučić.

- I još se žali kao nešto - nisam znao šta se desilo. Ovo svi znamo već godinu dana. Bilo je potrebno lagati narod, iskoristiti narod i to napraviti. Nema ništa od svih tih priča. Ni od prelazne vlade, opet su varali narod, kao i uvek. Nije prvi put, ali sada će pitanje odgovornosti trajati dugo - rekao je predsednik.